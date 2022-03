Dicas para fazer a renegociação de suas dívidas

A renegociação de dívidas é um processo que muitas pessoas têm buscado, em grande parte para reduzir ou eliminar os problemas com relação ao financeiro, e para estruturar uma vida financeira mais efetiva ou fazer a abertura de uma fábrica de lonas, por exemplo.

No Brasil, uma grande parcela da população sofre com o endividamento pelos mais diversos motivos, desde a urgência ou contratempos até a falta de conhecimento sobre finanças e sobre controle de gastos.

Por conta disso, muitas das principais adições relacionadas a esse tipo de estudo sobre dinheiro têm como foco auxiliar as pessoas a se livrarem de dívidas, que muitas vezes ficam no lugar de uma série de situações.

Entenda como o endividamento é prejudicial

É importante dizer que uma pessoa endividada acaba sendo um problema, até mesmo, em questão social, uma vez que ela perde o poder de compra e acaba reduzindo o impacto do mercado em ações desse tipo.

Por isso, o próprio governo está constantemente agindo junto à iniciativa privada para diminuir o endividamento da população, através de campanhas de quitação e ajudando os órgãos regulamentadores a otimizar esse tipo de ação.

Com a recente lei do superendividamento, esse processo se tornou ainda mais fácil, atualizando o CDC (Código de Defesa do Consumidor) e criando novas maneiras de recuperação de crédito.

Importante reforçar que essas estratégias podem ser úteis tanto para os consumidores quanto para as marcas, seja uma empresa de serviço de medicina do trabalho ou de qualquer outro ramo de atuação.

Já o Serasa, uma das mais importantes marcas de análises e informações relacionadas a crédito, cria constantes feirões para que as pessoas consigam descontos no juros acumulado de suas dívidas, e oferece opções muito interessantes para a quitação.

O número de famílias endividadas no Brasil é imenso, o que prova que esse é um problema muito grande. De todos os mais de sessenta milhões de brasileiros com dívidas, uma boa parte está “superendividada”.

A super dívida é aquela em que o consumidor não tem condições de pagar sem comprometer o mínimo para sua existência, ou seja, ela gera um impacto direto em:

Moradia;

Alimentação;

Eletricidade;

Água.

Por conta disso, é preciso pensar em estratégias que a longo prazo consigam otimizar estes resultados em uma empresa de laudo Spda, por exemplo, e permitam uma estrutura de qualidade para conseguir se livrar das dívidas sem perder qualidade de vida.

Uma das principais alternativas para quem está com esse tipo de situação é a renegociação de dívidas. Também conhecido como refinanciamento, trata-se da reestruturação do valor devido para uma parcela que você consiga pagar.

Existem diversas maneiras de renegociar uma dívida. A primeira e mais simples de todas é entrar em contato diretamente com o órgão responsável pela geração da dívida. Em muitos casos, é possível conseguir uma expansão na quantidade de parcelas, diminuindo o valor pago mensal.

Além disso, ficar de olho em feirões e ações especiais das instituições financeiras é interessante, uma vez que garante oportunidades de descontos e possibilita, em alguns casos, até mesmo a quitação da dívida.

Algumas pessoas utilizam a portabilidade da dívida para resolver seus problemas. Trata-se da venda da dívida para outra instituição financeira, que quitará o valor devedor e você começa a pagar para a nova instituição, sob a forma acordada quando da contratação.

Para saber renegociar com qualidade sua dívida, entretanto, é preciso ter atenção a alguns pontos que podem ser fundamentais para garantir o melhor negócio e você poder aproveitar realmente esse tipo de estrutura, muitas vezes contando até com uma assessoria fiscal.

Renegociando suas dívidas: veja como

Para pessoas que estão com problemas financeiros, a renegociação pode ser o caminho certo. Entretanto, é preciso ter atenção a alguns detalhes para você aproveitar melhor esse tipo de interação.

Atentar-se a estas dicas não é uma obrigação, mas pode ajudar a tomar decisões mais assertivas e evitar que você acabe se complicando ainda mais depois da renegociação, comprometendo um valor ainda maior para lidar com esse tipo de interação.

A ideia da renegociação de dívidas é conseguir mais qualidade de vida e uma estrutura financeira adequada para o seu dia a dia, que às vezes precisa de uma assistência técnica para refrigerador, e por isso é importante trabalhar com estes elementos para uma rotina mais adequada.

Entendendo sua dívida

O primeiro passo para você conseguir uma boa renegociação é entender o valor real que você está devendo. Isso ajuda a entender o cálculo para a renegociação e permite que você se comunique diretamente com a instituição para propostas de quitação.

Por isso, é importante questionar ao órgão credor o valor atualizado de sua dívida, com todos os juros e encargos envolvidos para conseguir se estruturar adequadamente para esse tipo de situação.

Tenha em mente que o único caminho disponível para essa informação é o canal oficial do órgão em questão. Embora existam sites e outras formas de “avaliar sua dívida”, nenhum local terá a assertividade que o espaço onde você contraiu a dívida em primeiro lugar.

Normalmente, o simples fato de você demonstrar interesse em quitar esse tipo de situação já faz com que o canal oficial tente fazer propostas e ajudá-lo a acabar com a dívida, uma vez que também é interessante para eles o encerramento dessa negociação.

Algumas instituições financeiras oferecem esse tipo de serviço completamente online para funcionários de uma empresa de gestão ambiental, e não há necessidade de ir até o local físico para conseguir uma boa renegociação e conseguir acabar com uma dívida.

Condições de renegociação

Quando você estiver no processo de renegociação, é preciso ter atenção a todos os detalhes da proposta. Entenda qual será o desconto que eles estão oferecendo para a quitação à vista, a taxa de juros de parcelamentos em caso de necessidade e outros itens.

Uma renegociação mal executada pode acabar gerando ainda mais problemas, uma vez que você continuará sem o poder aquisitivo para quitar os valores devidos e isso pode se estender por ainda mais tempo.

Por isso, é importante que você avalie as condições necessárias para quitar sua dívida e continuar seu trabalho em uma empresa de tratamento de água, se é possível fazer isso à vista e como você pode otimizar esse processo, tornando-o mais favorável.

Esse tipo de ação deve ser planejado com cuidado, e se preciso continuar com parcelas, você deve ter em mente que estas devem entrar em seu planejamento financeiro. Você pode criar uma planilha ou um caderno de gastos, onde avaliará todos os elementos responsáveis por esse tipo de ação.

O importante é que a proposta seja vantajosa para ambas as partes. Normalmente, quando você iniciar o processo de renegociação, o funcionário da instituição apresentará uma proposta inicial.

Verifique se essa proposta é realmente interessante para você, uma vez que se ela não se encaixar em suas condições, pode não valer a pena a longo prazo. Nesse ponto, você inicia um processo de comunicação com a empresa para trabalhar adequadamente.

Não tenha receio de fazer uma contraproposta e de continuar na negociação até ambos chegarem a um acordo.

Lembre-se: não é porque uma proposta existe que ela é a melhor opção para você, e é preciso ter isso em mente quando estiver se estruturando em sua consultoria ambiental serviços, bem como em qualquer outro ramo.

Portabilidade de crédito

Uma modalidade que tem ganhado muito espaço dentro da renegociação é a portabilidade de crédito. Esse processo é gratuito e pode ser realizado a qualquer momento, independentemente da situação da dívida. Por conta disso, muitas pessoas acabam optando por ele.

A ideia por trás da criação da portabilidade de crédito foi aumentar a competitividade das instituições financeiras, elaborando propostas melhores para o consumidor conseguir se livrar do endividamento.

O processo é simples: a nova empresa quer quitar o valor da dívida, livrando o usuário do relacionamento com a instituição anterior, e faz uma proposta de parcelamento para que este usuário consiga fazer o pagamento.

Normalmente, durante o processo de quitação é possível realizar uma série de alterações, como valores menores de parcela e taxas de juros mais aceitáveis, o que acaba atraindo muitos consumidores para esse modelo.

Evitar novas dívidas

Para você conseguir uma estrutura de qualidade em sua vida financeira, é preciso não só acabar com as dívidas atuais, mas eliminar a possibilidade de gerar dívidas novas. Esse tipo de ação é importante para você conseguir otimizar seus resultados.

Evite gastos acima do normal em cartões de crédito, e tome cuidado para não cair em armadilhas de financiamentos e empréstimos que podem acabar devolvendo você para a situação em que estava.

Considerações finais

Renegociar as dívidas pode ser uma excelente maneira de sair da situação em que você se encontra, otimizando esse tipo de ação e garantindo uma estrutura com mais qualidade para você se dedicar a sonhos e objetivos no futuro.

Entretanto, é preciso muito cuidado para que esse processo seja realizado com consciência, buscando otimizar suas ações e melhorar qualquer tipo de estrutura para seu dia a dia.

