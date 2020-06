Delta lança Divisão Global Especial de Limpeza para impulsionar o compromisso de longo prazo da companhia com o tema

A Delta está criando a primeira divisão de Limpeza Global da companhia, um novo departamento do setor de Experiência do Cliente, que estará dedicado a inovar e evoluir os já altos padrões de limpeza da companhia.

Nos três meses que se seguiram desde que a pandemia global impactou dramaticamente o mundo, as equipes da Delta rápida e efetivamente estabeleceram um novo padrão de limpeza para a empresa e o setor aéreo. Essa última ação é uma maneira única de a companhia global continuar a focar nos esforços de limpeza como parte da proteção adicional que está oferecendo aos clientes.Hoje, a mudança que os passageiros experimentam em relação à transformação do padrão de limpeza é a base sobre a qual a futura experiência de viagem da Delta está sendo construída para o benefício dos clientes. Liderando o departamento está Mike Medeiros, vice-presidente de Limpeza Global. “Mike tem sido um líder constante em nosso foco de transformação e limpeza até o momento, trabalhando efetivamente com os funcionários para coordenar nossos enormes esforços nesse sentido”, disse Bill Lentsch, diretor executivo de Experiência do Cliente. “Essa equipe trará para a limpeza o mesmo foco e rigor já conhecidos das ocasiões em que transformamos as expectativas dos clientes quanto a indicadores como pontualidade, não cancelamento de voos e bagagem. Com isso, os viajantes podem se sentir confiantes ao optar por voar conosco”.

Limpeza Global

O departamento de Limpeza Global continuará a desenvolver e executar os padrões, métodos e o gerenciamento de qualidade da Delta para garantir uma experiência consistentemente segura e desinfectada nas instalações e aeronaves, tanto para funcionários como para os viajantes.“Nada é mais importante do que a saúde e a segurança de nossos colegas e clientes”, acrescentou Medeiros. “Estou ansioso para inovar nossos processos e elevar nossos padrões para que cada passageiro, em cada voo, se sinta confiante em sua escolha de viajar com a Delta”.

O uso de aspersores eletrostáticos nas aeronaves e instalações da Delta faz parte do amplo programa da empresa focado no oferecimento de uma experiência de voo segura e limpa -Foto: Divulgação

Delta Air Lines

