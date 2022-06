Eve e Corporación América Airports planejam desenvolver soluções de Mobilidade Aérea Urbana na Europa e América Latina

Em dezembro de 2021, uma subsidiária da Eve Holding, Inc. (“Eve”) (NYSE: EVEX; EVEXW) e a Corporación América Airports S.A. (NYSE: CAAP), a maior operadora de concessões aeroportuárias do setor privado do mundo em número de aeroportos, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) para projetar e integrar um ecossistema de serviços e suporte para operações de Mobilidade Aérea Urbana (Urban Air Mobility – UAM) na Europa e América Latina. A Eve e a Corporación América Airports combinarão seus conhecimentos e esforços para avaliar a prontidão de mercado da infraestrutura terrestre para operações de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (“eVTOL”) em aeroportos, incluindo estudos do ambiente regulatório.

Martin Eurnekian, CEO da Corporación América Airports

“Os próximos cinco anos provavelmente serão decisivos na forma como nos movemos pelas cidades e a aviação terá novamente um papel de liderança. A Corporación América Airports sempre esteve na vanguarda dos serviços de transporte aéreo e agora quer ser um player chave no segmento UAM, identificando os desafios e oportunidades, para melhores contextos operacionais, de infraestrutura e seguros. Queremos liderar o desenvolvimento do ecossistema UAM, permitindo mobilidade na terceira dimensão acessível a todos em um modo de transporte mais sustentável”, disse Martin Eurnekian, CEO da Corporación América Airports.

Andre Stein, co-CEO da Eve

“O ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana inclui infraestruturas e operações terrestres, aeroportos e integração de diferentes formas de transporte. A parceria com a Corporación América Airports nos permitirá criar e implementar esses conceitos de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras em diferentes comunidades da América Latina e Europa apoiadas pela Corporación América Airports. Nossa dedicação em possibilitar um ecossistema global de UAM faz da Eve uma parceira confiável nesta colaboração”, disse Andre Stein, co-CEO da Eve.

Essa parceria reforça o compromisso de ambas as empresas em fornecer com segurança soluções UAM mais confiáveis, acessíveis, sustentáveis, integradas e centradas no ser humano.

Foto:Divulgação

Corporación América Airports S.A

A Corporación América Airports adquire, desenvolve e opera concessões aeroportuárias. A Corporación América Airports é a maior operadora de aeroportos privados do mundo em número de aeroportos e a décima maior em tráfego de passageiros. Atualmente, a Corporación América Airports opera 53 aeroportos em 6 países da América Latina e Europa (Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Armênia e Itália). Em 2021, a Corporación América Airports atendeu 35,7 milhões de passageiros, 57,6% inferior aos 84,2 milhões atendidos antes da pandemia de COVID-19, em 2019. A Corporación América Airports está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde é negociada sob o código “CAAP”.

Para mais informações, visite http://investors.corporacionamericaairports.com.

Eve

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de start-up, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte, e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociadas sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.

Siga Eve no Twitter: @Eveairmobility

Divulgação de Declarações Prospectivas

Certas declarações neste comunicado à imprensa incluem “declarações prospectivas” dentro do significado das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “estimar”, “planejar”, “projetar”, “prever”, “pretender”, “irá”, “esperar”, “antecipar”, “acreditar”, “procurar”, “alvo”, “pode”, “pretender” , “prever”, “deveria”, “iria”, “prever”, “potencial”, “parece”, “futuro”, “perspectiva” ou outras expressões semelhantes (ou versões negativas de tais palavras ou expressões) que predizem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de assuntos históricos. Essas declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a declarações sobre as expectativas da Eve e da Corporación América Airports com relação à parceria anunciada e desempenho futuro. Essas declarações são baseadas em várias suposições, identificadas ou não neste documento, e nas expectativas atuais da administração da Eve e da Corporación América Airports e não são previsões de desempenho real. Essas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não devem ser consideradas por nenhum investidor como uma garantia, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e podem diferir das suposições e tais diferenças podem ser relevantes. Muitos eventos e circunstâncias reais estão fora do controle da Eve e da Corporación América Airports.

Essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo: (i) mudanças nos negócios, no mercado, nas condições financeiras, políticas e legais nacionais e estrangeiras; (ii) não realização dos benefícios previstos da parceria anunciada entre a Eve e a Corporación América Airports; (iii) riscos relacionados à incerteza das informações financeiras projetadas em relação à Eve; (iv) o resultado de qualquer processo legal que possa ser instaurado contra a Eve; (v) futuras condições econômicas e de mercado globais, regionais ou locais, incluindo o crescimento e desenvolvimento do mercado de mobilidade aérea urbana; (vi) o desenvolvimento, efeitos e aplicação de leis e regulamentos; (vii) a capacidade da Eve de crescer e gerenciar o crescimento futuro, manter relacionamentos com clientes e fornecedores e reter seus principais funcionários; (viii) a capacidade da Eve de desenvolver novos produtos e soluções, trazê-los ao mercado em tempo hábil e fazer melhorias em sua plataforma; (ix) a capacidade da Eve de desenvolver, obter certificação e comercializar com sucesso seu eVTOL, (x) os efeitos da concorrência nos negócios futuros da Eve; (xi) o resultado de qualquer litígio potencial, procedimentos governamentais e regulatórios, investigações e inquéritos; (xi) o impacto da pandemia global de COVID-19 e (xii) os fatores discutidos Manual de Participação na Assembleia, ou definitive proxy statement (o “Manual da Assembleia”) protocolado na Securities and Exchange Commission (a “SEC”) em 13 de abril de 2022 sob o título “Fatores de Risco” e outros documentos da Eve protocolados ou a serem protocolados na SEC.

Se algum desses riscos se materializar ou nossas suposições se mostrarem incorretas, os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados implícitos nessas declarações prospectivas. Pode haver riscos adicionais que Eve não conhece atualmente ou que Eve atualmente acredita serem imateriais que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disso, as declarações prospectivas refletem as expectativas, planos ou previsões de Eve sobre eventos e visões futuros na data deste comunicado à imprensa. Eve antecipa que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da Eve mudem. No entanto, exceto conforme exigido pela lei aplicável, embora a Eve possa optar por atualizar essas declarações prospectivas em algum momento no futuro, a Eve se isenta especificamente de qualquer obrigação de fazê-lo. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando as avaliações da Eve em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa e confiança indevida não deve ser depositada nas declarações prospectivas.

Informações do Investidor

https://ir.eveairmobility.com/

www.investors.corporacionamericaairports.com

Contatos

investors@eveairmobility.com

media@eveairmobility.com

carolina.barros@corporacionamerica.com

patricio.esnaola@caairports.com

EMBRAER