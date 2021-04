Neste Dia Mundial da Higienização das mãos, lembre-se: higienizá-las é simples, rápido e eficiente para prevenir doenças

No dia 5 de maio, celebra-se o Dia Mundial de Higienização das Mãos. Lavar as mãos pode parecer algo muito simples, mas estudos comprovam que higienizar as mãos pode reduzir e cerca de 20% das doenças respiratórias na população em geral. E isso não é diferente para o coronavírus.

“A higienização das mãos é uma das maneiras mais eficazes de se proteger da covid-19 e de outras infecções. As mãos são a principal via de transmissão de microrganismos, pois a pele permite que esses agentes sejam transferidos de uma superfície para outra, através do contato direto ou indireto com objetos e superfícies contaminados”, explica o médico oncologista do IOV, Dr. Henrique Zanoni Fernandes.

A melhor forma de higienizar as mãos é com água e sabão. Ensaboando as palmas, as costas das mãos, entre os dedos, debaixo das unhas e os punhos, esfregando-as por pelo menos 20 segundos e enxaguando com água corrente.

Quando não for possível realizar a lavagem, um higienizador para as mãos que contenha pelo menos 70% de álcool pode ser utilizado, mas certifique-se da segurança do produto. Neste caso, cubra todas as superfícies das mãos e esfregue-as durante cerca de 20 segundos, até senti-las secas.

Dia Mundial de Higienização das Mãos

A higienização deve ser realizada diversas vezes ao dia e principalmente antes de tocar nos olhos, nariz ou boca; antes, durante e depois de preparar a comida; antes de se alimentar; antes e depois de cuidar de alguém com sintomas respiratórios; depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar e depois de usar o banheiro.

