Papai Noel chegará de helicóptero no Centro Cultural de Caçapava

No próximo dia 27 de novembro, sábado, às 16h30, o Papai Noel vai chegar

de helicóptero, no Centro Cultural de Caçapava. O bom velhinho vem cheio

de surpresas esse ano.

Centro Cultural de Caçapava

A Casa do Papai Noel, que será inaugurada no mesmo dia, a partir das

18h30, com várias atividades, foi patrocinada por uma empresa de

internet fibra óptica da região. Essa mesma empresa, vai sortear prêmios

a todos que visitarem o Papai Noel.

As portas ficarão abertas de terça a domingo, das 14 às 21 horas, com

intervalo do bom velhinho das 17 às 18 horas. No dia 24 de dezembro,

véspera de Natal, funcionará das 10 às 15 horas.

O Diretor da Vello Fibra, empresa que patrocina o evento, afirma que o

objetivo é trazer muita alegria à cidade por meio dessa ação. “Queremos

retribuir à cidade de Caçapava, que acolhe nossa base e onde temos

muitos clientes. Tivemos um ano muito positivo e vamos celebrar com essa

festa tão especial”, conta.

Casa do Papai Noel



Praça das Bandeiras – Caçapava – SP

De 27/11 a 24/12

Horários: das 14 às 21 horas (até 23/12) e das 10 às 15 horas (24/12)

Chegada do Papai Noel: 27/11, 16h30

Vello

A Vello Fibra nasceu de um grupo de investidores, que atua há mais de 26

anos no mercado de telecomunicações. Instalada em um Parque Industrial,

na cidade de Caçapava, atua em três segmentos: Vello Fibra e Empresas,

com internet 100% fibra óptica e Vello Casa Conectada, com produtos

tecnológicos para tornar ambientes mais inteligentes e conectados.

O foco da empresa é o atendimento humanizado, com foco no capital humano

e na infraestrutura para proporcionar as melhores experiências de

conexão aos clientes.

A empresa conta com um time pronto para proporcionar a melhor conexão,

por meio de um serviço altamente qualificado, suporte com atendimento

ágil, próximo e eficiente.

Presente em Caçapava, São José dos Campos e Taubaté, conta com mais de

100 bairros atendidos, chegando perto de 10 mil clientes em apenas 20

meses de vida.

Sua primeira loja física, inaugurada esse ano, fica no bairro Vista

Verde, em São José dos Campos.

Os diferenciais Vello são a estabilidade na conexão 100% fibra óptica, a

alta capacidade e a melhor experiência de acesso, equipamentos de alta

capacidade de transmissão, possibilitando a oferta de links de internet

de 1GB a 10GB e, principalmente, o atendimento prioritário para suporte

técnico, reparos e questões financeiras, facilitando a comunicação do

cliente com a empresa.

Para saber mais sobre a Vello Fibra, basta acessar: www.vello.com.br

