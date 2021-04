CooperEmb intensifica os atendimentos on-line durante a pandemia

Este é o momento de resolver tudo pelos canais digitais

A pandemia do novo coronavírus revolucionou o atendimento ao cliente e o modo das empresas fazerem negócios. De acordo com uma pesquisa realizada pela NeoAssist, em parceria com a CS Academy, o volume de atendimento on-line aumentou em 44%. Como consequência, 40% das operações precisaram expandir seus canais de suporte. Os dados são referentes a 2020 e contou com aproximadamente 200 entrevistados.

O resultado do estudo reforça ainda mais as mudanças que estão acontecendo, na qual a era do consumidor 5.0 exige uma conexão muito maior com seus clientes, flexibilização, contato por meio de formas digitais. E foi assim que a CooperEmb – Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer, criou uma equipe EXCLUSIVA e totalmente dedicada ao serviço on-line: telefônico, chat e e-mail.

Esse espaço foi desenvolvido especialmente para suprir a alta demanda de atendimentos através do telefone, chat online e e-mail, com objetivo de melhorar ainda mais o atendimento ao associado e poder oferecer todas as informações sobre os produtos e serviços da cooperativa.

CooperEmb

“Somos a primeira cooperativa na região do Vale do Paraíba a lançar um espaço dedicado ao atendimento digital, com novos sistemas de telefonia, informática e com uma equipe extremamente treinada para o suporte virtual, garantindo assim, maior eficiência da cooperativa em decorrência do novo normal”, afirma Emerson Leite, diretor de negócios da CooperEmb.

Tempo de atendimento

Para que as questões do dia a dia sejam resolvidas de forma rápida e sem muita burocracia, a equipe de atendimento digital trabalha com o tempo de resposta rápido e com uma comunicação acessível. Assim, o cooperado pode solucionar questões referentes a empréstimos, produtos e serviços da cooperativa, além de sanar todas as dúvidas de onde estiver.