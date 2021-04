Embraer auxilia no desenvolvimento do transporte aéreo privado para vacinas contra a Covid-19

À medida que a demanda pelo transporte de vacinas contra a Covid-19 aumenta em todo o mundo, a Embraer divulgou informações técnicas para auxiliar clientes em como seus jatos executivos podem ser adaptados para transportar o imunizante. Devido à pandemia, operadores estão considerando a possibilidade de usar aeronaves da Embraer para esse fim. Atualmente, há mais de 1.400 jatos executivos da Embraer em operação em mais de 70 países.

Sérgio Cunha, Diretor de Serviços Técnicos & Suporte a Produtos da Embraer

“A Embraer está profundamente comprometida no combate à Covid-19, fornecendo informações técnicas para clientes de diversos segmentos, sempre com o principal objetivo de auxiliar e melhorar as operações,” disse Sérgio Cunha, Diretor de Serviços Técnicos & Suporte a Produtos da Embraer. “Estas informações técnicas irão auxiliar os clientes a desenvolver procedimentos para o transporte de uma grande quantidade de vacinas contra a Covid-19.”

A Embraer realizou testes e simulações para definir adequadamente as características e requisitos de carga em relação às especificações técnicas para o transporte das vacinas, considerando as diferenças entre cada aeronave. O transporte destes imunizantes requer temperaturas baixas, as quais são alcançadas com o uso de gelo seco.

Os documentos divulgados pela Embraer incluem orientações para os modelos de jatos executivos da Embraer: Phenom 100 e Phenom 100EV, Phenom 300 e Phenom 300E, Legacy 450 e Legacy 500, Praetor 500 e Praetor 600, Legacy 600, Legacy 650 e Legacy 650E, e Lineage 1000 e Lineage 1000E.

Em dezembro de 2020, a Embraer divulgou orientações técnicas para auxiliar clientes de aeronaves comerciais a definir corretamente as características e os requisitos de carga para o transporte das vacinas contra a Covid-19. Mais recentemente, a Embraer também divulgou orientações para aplicação de luzes UV-C para higienização do cockpit, assim como desinfetantes de longa duração para o interior das aeronaves.

A Embraer também aprovou o uso de MicroShield360™ e Bacoban®, sistemas desinfetantes preventivos de longa duração que, quando aplicados no interior das aeronaves, inibem continuamente o crescimento de microrganismos, vírus e bactérias.

A Embraer também divulgou um Boletim de Serviços que permite aos operadores das aeronaves ERJ 145 a instalação dos filtros HEPA de alta eficiência, que já são padrão de série em todas as versões das famílias de E-Jets e de E-Jets E2 de jatos comerciais.

Os filtros HEPA são extremamente eficientes, capturando 99,97% das partículas transportadas pelo ar e outros contaminantes biológicos, como bactérias, vírus e fungos. Essa tecnologia também está disponível nos jatos executivos da Embraer, com os filtros HEPA sendo padrão nos jatos Praetor. A combinação desses novos recursos com os já existentes equivale a um maior nível de proteção para os passageiros.

Embraer Serviços & Suporte

A rede da Embraer Serviços & Suporte oferece cobertura global e conta com 77 centros de serviços autorizados e próprios, além do TechCare Contact Center 24/7 na sede da Embraer, no Brasil. A organização emprega 2.300 funcionários, que dão suporte a mais de 1.700 clientes e 5.600 aeronaves de defesa, comercias, agrícolas e executivas. Os estoques de peças de reposição, avaliados em mais de US$ 1 bilhão, são distribuídos em 24 centros de distribuição nos cinco continentes. Nossos profissionais são especialistas em desempenho de aeronaves, reparo de componentes, distribuição de peças, treinamento, planejamento de peças de reposição, modificações de interior e logística global. A Embraer Serviços & Suporte lançou o TechCare, uma plataforma projetada para fornecer um portfólio abrangente de soluções inovadoras e competitivas, prolongando a vida útil das aeronaves e maximizando o potencial da frota da Embraer. Saiba mais em https://services.embraer.com.

Embraer Aviação Executiva

A Embraer está criando hoje o futuro da aviação executiva, utilizando inovação, design e tecnologia líderes na indústria – ao mesmo tempo em que incorpora práticas sustentáveis. Como uma empresa global com mais de 50 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de produtos que apresentam desempenho, conforto e tecnologia inovadores. Seu portfólio é composto pelo Phenom 100EV, que oferece a experiência da aviação executiva em sua forma mais pura; o Phenom 300E, que é o jato leve mais vendido dos últimos nove anos consecutivos; e o Praetor 500 e o Praetor 600, que com o melhor alcance de suas categorias, lideram o mercado com as aeronaves mais inovadoras e tecnologicamente avançadas de médio e super-médio porte, capazes de cruzar continentes e oceanos, respectivamente. Todos os dias, os jatos executivos da Embraer operam em todo o mundo apoiados por uma rede de suporte ao cliente forte e ágil, que é referência em toda a indústria. Para obter mais informações, visite www.executive.embraer.com.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

