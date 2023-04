COOP repassa cerca de R$ 90 mil para a Federação das APAEs do Estado de São Paulo

Com a colaboração e a solidariedade dos cooperados e clientes, a Coop acabou de repassar R$ 89.970,99 para a Federação das APAEs do Estado de São Paulo, instituição beneficente, sem fins lucrativos e econômicos que promove assessoramentos as 308 APAEs do Estado. Esse valor é fruto do primeiro trimestre de 2023 de dois programas sociais mantidos pela rede.

Um dos programas é o Troco do Bem, criado em 2012 e que sugere a doação de centavos quando o pagamento das compras é feito em dinheiro, seja nas lojas de supermercado ou nas drogarias. De janeiro a março deste ano foi arrecadado o valor de R$ 46.482,99 e, desde sua criação, o repasse já chegou a R$ 3.398.823,61 para a Federação, que distribui o valor doado para as APAEs localizadas nas cidades onde a Coop possui unidades de negócio.

O outro programa social é a Revista Coop, que desde 2010, metade do valor de venda de cada exemplar (descontados os impostos) é doada para a FEAPAES-SP que faz o repasse. Somado ao valor de R$ 43.488,00, arrecadado no primeiro trimestre deste ano, o repasse total desse programa desde o seu início já chega ao montante de R$ 2,651 milhões.

A parceria entre Coop e FEAPAES-SP coopera para a continuidade de um assessoramento de qualidade para as APAEs paulistas, onde se beneficiam de capacitações, cursos e projetos. Juntas, as APAEs atendem mais de 70 mil pessoas diretamente.

Federação das APAEs do Estado de São Paulo

“A parceria mantida com a FEAPAES-SP tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e autistas. Por isso, a solidariedade de nossos cooperados e clientes é fundamental para o sucesso desses dois programas sociais”, ressalta Luciana Benteo, responsável pela plataforma de sustentabilidade da Coop.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, um atacarejo em São José dos Campos e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

https://www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br