Mercado ferroviário brasileiro em expansão: setor atrai investidores e já prevê aportes de R$ 80,5 bilhões no modal

Acompanhando o bom momento do mercado, ocorre, na próxima semana, o principal ponto de encontro do setor metroferroviário da América Latina, a NT Expo, em sua segunda edição 100% digital: a NT Expo Xperience

Para o debate sobre o atual cenário e o futuro do setor no Brasil, evento virtual conta com a participação de autoridades do segmento, como o Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos do Governo de São Paulo, Alexandre Baldy, e o Secretário Nacional de Transportes Terrestres, Marcello da Costa

Mesmo em meio aos desafios que permeiam o país, o mercado ferroviário brasileiro vive tempos de bonança e traz consigo um dos melhores momentos do setor nos últimos anos. Muito disso se deve à iniciativa do Governo Federal de aprovar o Marco Legal das Ferrovias, que tem como objetivo principal proporcionar o aumento de investimentos privados no setor, reduzir a burocracia para a construção de novas ferrovias e inovar no aproveitamento de trechos ociosos e na prestação de serviços do segmento.





“Setembro Ferroviário”

Entre as medidas para viabilizar a atração de investimentos da iniciativa privada, está a permissão para a construção de novas ferrovias via autorizações ferroviárias, de maneira mais célere e simplificada, sem a necessidade da realização de leilões de concessões – estratégia adotada no início do mês, com o lançamento da campanha “Setembro Ferroviário”, que visa estimular ainda mais a captação de aportes para o segmento.





Mercado ferroviário brasileiro

O que vem dando certo. Desde a liberação dos pedidos ao mercado, para que eventuais investidores manifestassem interesse em novos projetos ferroviários, o Governo Federal já recebeu 14 solicitações de investimentos para a construção e operação de ferrovias ao redor do país. Dessa forma, já são R$ 80,5 bilhões de aportes previstos para o modal (o que representa mais de dez vezes o total que a União possui em orçamento público para o setor), com 5.360 km de novos trilhos em 12 estados brasileiros.





Diante deste cenário promissor, ocorre, na próxima semana (de 5 a 7 de outubro), o principal ponto de encontro do setor metroferroviário da América Latina, a NT Expo, em sua segunda edição 100% digital: a NT Expo Xperience. “O evento acontece em um momento em que o setor reafirma sua importância para a matriz de transportes brasileira, com um potencial de investimento de elevado retorno, em face de sua decisiva contribuição para alavancar o segmento e a economia do país como um todo a patamares ainda mais altos”, diz o diretor do portfólio de infraestrutura da Informa Markets Brasil, organizadora e promotora da NT Expo, Hermano Pinto Jr.





Serão três dias de muitas atrações, conteúdos e networkings exclusivos aos profissionais e empresas deste mercado, que poderão conferir, em primeira mão, o debate sobre o atual cenário e o futuro deste setor no país com os maiores especialistas no assunto. Entre eles, estão algumas das principais autoridades, estaduais e federais, quando o tema é a área de transportes terrestres e metroferroviários, como o Secretário Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcello da Costa, que fará a palestra de abertura do evento, no dia 5/10, a partir das 10 horas. Costa abordará o “Crescimento da produção de transporte ferroviário no 1º semestre e o plano de investimentos para 2021/2022”. Também no primeiro dia, o vice-presidente do Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (SIMEFRE), Mássimo Bianchi, trará o debate sobre a “Nova Política para o Setor Metroferroviário”, às 12h10.





Quem também marcará presença neste encontro virtual é o Secretário de Estado de Transportes Metropolitanos do Governo de São Paulo, Alexandre Baldy, que destacará o tema “CPTM: Segurança para passageiros e operação de trens”, às 10 horas do segundo dia (6/10). Assim como o diretor técnico do SIMEFRE, Paschoal de Mario, que ressaltará a pauta “SIMEFRE e ABNT – Revisão das Normas Metroferroviárias”, às 12h10.





No terceiro e último dia, 7/10, destaque para a palestra “PLS 261 – A desburocratização em prol do crescimento do setor”, com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER), Vicente Abate, às 17 horas. Mais cedo, a pauta de sustentabilidade também virá à tona, com a palestra “Desconstruindo mitos do passado e construindo o futuro com a principal agenda global: ESG (Environmental, Social and Governance)”, com o editor-chefe da Revista Transporte Mundial, Marcos Villela, às 11h10.





“Este é o nosso propósito, levar adiante o debate em prol do desenvolvimento do setor, esmiuçando seus desafios e apresentando soluções para os mesmos, de forma a contribuir para manter o acelerado ritmo de expansão do segmento, de maneira sustentável, econômica e produtiva para todos os elos da indústria metroferroviária do país. Assim como proporcionar o relacionamento e a geração de negócios aos players e stakeholders do mercado, além de fomentar a adoção de novas tecnologias, soluções e modelos de negócios, que também fazem parte do nosso escopo”, afirma Hermano.





Programação – Além destes temas destacados acima, a NT Expo Xperience 2021 conta com uma variedade de palestras e painéis programados ao longo dos três dias de realização do evento virtual – serão mais de 20 horas de conteúdos no decorrer de todo o encontro, sempre das 10 às 18 horas. No primeiro dia (5), por exemplo, acontecem ainda os debates sobre a “Câmara Temática do BIM – A metodologia do futuro”, às 14h50, e “A evolução das conexões portuárias para o transporte ferroviário”, às 17 horas.





No segundo dia (6), outras rodadas de apresentações também se destacam, como a palestra “Progress Rail – Locomotiva elétrica 100% a bateria”, às 11h10. Depois, é a vez dos temas “Reflexos das inovações para vias permanentes: redução de custos operacionais e ampliação da vida útil das linhas férreas”; às 14h50; e “Modernização do sistema de bilhetagem: QR Code e aproximação NFC”, às 17 horas.





Já o terceiro e último dia (7/10) abre espaço para debates sobre “O transporte de cargas no pós-pandemia na ferrovia Carajás”, às 10 horas; “4ª e 5ª Revolução Industrial: A projeção para as próximas décadas sobre a infraestrutura ferroviária”, às 11h40; “Frente Brasil Trem Jeito”, às 12h10; “Expansão de trens de passageiros intercidades em Minas Gerais”, às 14 horas; e “Política Nacional de Transporte Ferroviário de Passageiros”, às 14h50.



*Programação sujeita a alteração







Networking Qualificado – Além da grade de conteúdos, a NT Expo Xperience 2021 oferece um exclusivo espaço orientado para o networking e para a geração de novas oportunidades de negócios aos profissionais e empresas do setor, o Network Session. Neste ambiente, os participantes têm acesso a mais de 100 marcas expositoras, às últimas novidades e soluções, além das tendências em produtos e serviços do segmento.





Fatores estes que fazem da NT Expo muito mais do que um evento, uma plataforma de negócios completa para o setor ferroviário, gerando oportunidades, relacionamentos e entregando conteúdos de qualidade em todos os ambientes (digital e físico, simultaneamente), segundo Hermano. “Disponível 365 dias por ano, a NT oferece uma base de dados qualificada, com centenas de contatos de profissionais do setor, e diversos canais, como a própria NT Expo Xperience, além de website, redes sociais e uma gama exclusiva de soluções, com as quais consegue promover marcas, lançar produtos, gerar leads e realizar ações personalizadas para obtenção de um melhor retorno dos investimentos, com mais foco e assertividade”, completa.





Para saber mais, acesse – https://www.ntexpo.com.br/pt/home.html





NT Expo Xperience 2021



Quando: 5 a 7 de outubro.

Horário: Das 10 às 18 horas.

Inscrições: https://negociosnostrilhosexpo.e-event.com.br/