COOP lança ação para o Dia dos Pais

Com a proposta de reforçar os atributos de conveniência e convivência neste Dia dos Pais, a Coop promoverá até o domingo (8 de agosto), algumas ações promocionais envolvendo itens alimentícios e para presentes.

No tabloide especial é possível encontrar receitas de pratos para o almoço e várias ofertas nos setores de açougue, panificação, hortifrúti, pertences para feijoada, massas, bebidas, além de eletro portáteis com pagamento em até 12 vezes sem juros no Cartão Coop Fácil.

Dia dos Pais

Nas drogarias, o destaque fica para a área de dermocosméticos, aparelhos de barbear e de diagnóstico (pressão arterial e glicemia), colônias e sabonetes masculinos da linha Jequiti. No mês dos pais, até 31 de agosto, quem quiser aderir ao cartão Coop Fácil, estará isento de pagar a anuidade para o titular e cartão adicional se mantiver o uso do mesmo nas lojas físicas da rede.

A Coop – por meio da área Coop Facilita – ainda disponibiliza a facilidade e conveniência da linha de gift cards (cartões-presente) para diversas ocasiões. Para o Dia dos Pais tem a opção dos cartões Queijos e Vinhos e Churrasco, por exemplo. Os cartões estão disponíveis em todas as unidades e podem ser recarregados com o valor que desejar, entre R$ 10,00 e R$ 500,00.

Coop

Com faturamento total de R$ 2.618 bilhões em 2020, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos e 112 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 78 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade. Site: https://www.portalcoop.com.br