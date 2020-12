SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ESTAR ESTÃO NA ROTA DO TURISMO DE NEGÓCIOS EM SÃO PAULO

Spas, barbearias e clínicas de massagem registram aumento da demanda por executivos e profissionais que visitam a cidade

em busca de relaxamento físico e mental

Reconhecida pela diversidade de eventos de negócios que organiza anualmente, a cidade de São Paulo oferece uma série de estabelecimentos voltados à saúde, beleza e bem-estar a quem participa dessas atividades.

Boa parte desse público aproveita a estadia para, além de fazer turismo em locais históricos e famosos, reservar tempo para ir a spas, barbearias e até clínicas de massagem em São Paulo.

A capital paulista é uma metrópole com diversas opções de hotéis, pensões e hostels para todos os gostos e bolsos, que recebem de executivos a estudantes. Só os hotéis totalizam 410 estabelecimentos.

O mesmo vale para os restaurantes. A gastronomia de todo o mundo encontra-se em São Paulo – japonesa, chinesa, árabe, mexicana, russa, tailandesa, portuguesa, espanhola, francesa, italiana e alemã, além dos famosos churrascos argentinos e uruguaios. A cidade abriga em torno de 12,5 mil estabelecimentos.

Quem deseja cuidar do corpo e da mente, por exemplo, sempre acaba conseguindo separar um tempinho para andar na esteira, se acalmar com yoga, relaxar com uma sauna ou mesmo com uma massagem em todo o corpo.

Essas atividades são cada vez mais comuns em hotéis, que estão investindo pesado em infraestrutura diferenciada, com o objetivo de atrair as pessoas e fidelizar quem já é cliente.

Para tanto, têm levado adiante uma série de projetos, com suítes mais luxuosas; áreas de lazer dotadas de todo conforto e segurança; prestação de serviços mais qualificado, superando as expectativas até do cliente mais exigente; lojas de conveniência e artesanato, destacando produtos locais; piscina com bar molhado; hidromassagem, sauna e spa, além de restaurante e bar temáticos.

Os spas, por exemplo, estão preparados para atender todas as demandas de hóspedes e convidados, ou mesmo de pessoas interessadas em passar algumas horas em suas instalações.

Outros equipamentos em alta são os fitness centers, que estão gradualmente se espalhando pelos estabelecimentos hoteleiros, tornando-se mais uma facilidade para quem se hospeda, evitando que os hóspedes – muitos deles sem tempo a perder – precisem se locomover até uma academia da região.

Da mesma forma, os hotéis paulistanos estão seguindo a tendência e implantando programa detox, com compostos por várias atividades, como caminhadas ao ar livre, yoga, cavalgadas, meditação e alimentação saudável.

As massagens também fazem parte desse pacote, como as drenagens linfáticas e relaxantes, inclusive com aromaterapia. Elas ajudam a melhorar a circulação e o humor, além proporcionar uma grande sensação de bem-estar.

Tântrica e tailandesa estão na preferência destes profissionais que vêm a São Paulo a negócios. A técnica oriental aborda todos os aspectos de um indivíduo – mental, físico, emocional e sexual, permitindo o livre fluxo de energia interior.