COOP Drogaria investe R$ 12 milhões em expansão

A Coop Drogaria, nascida no ABC Paulista, com mais de 30 anos de história e uma base ativa de mais de 800 mil clientes associados, passou a investir de forma robusta em sua expansão. Em janeiro do ano passado estava presente em 11 cidades, com 56 drogarias e, neste mês de junho, passa a atuar em 25 cidades, com 75 unidades.

“Nossa previsão até o final deste ano é chegar a 91 lojas e, para alcançar essa marca, serão investidos R$ 12 milhões e gerados cerca de 150 novos empregos diretos”, declara o diretor executivo do Negócio Drogaria da Coop, Eduardo Santos.

Parte das novas lojas é resultado da aquisição da operação de drogarias do Grupo Big, acelerando seu crescimento com foco na expansão para outras cidades importantes do estado de São Paulo, como São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Trata-se de pontos estratégicos que permitem não apenas atender novas regiões, mas, principalmente fortalecer a marca e atuação da Coop Drogaria no estado.

De acordo com a IQVIA (líder global em análise de dados estratégicos), atualmente a rede detém 14,5% de participação nos mercados onde atua, possui um amplo mix de produtos com 12 mil itens e está em constante ampliação dos serviços oferecidos.

Em 2020, apresentou crescimento de 12% do faturamento sobre o ano anterior e, para 2021, o objetivo é aumentar o ritmo, ultrapassando R$ 500 milhões em vendas.

Com mais de 950 colaboradores diretos, a Coop Drogaria oferece um importante programa de formação especializada à sua equipe para suportar este crescimento, inclusive com subsídio em cursos de graduação e pós-graduação para profissionais farmacêuticos.

A rede também investiu, ao longo de 2020, cerca de R$ 1 milhão em branding, com o objetivo de revigorar a marca e desenvolver identificação com o público e competitividade dentro do segmento. O novo branding é coerente com a sua missão de promover saúde e bem-estar, além de melhor expressar a sua cultura aos colaboradores, cooperados, clientes e comunidade.

Reconhecimento nacional

“Ter expertise no que se faz e clareza de propósito permite fazermos os investimentos certos na hora certa. Dessa forma, os resultados chegam e se sustentam”, ressalta o diretor executivo.

No mês de abril deste ano, a Coop Drogaria foi eleita a melhor drogaria em valor percebido (custo-benefício) no Brasil, segundo pesquisa da CVA Solutions, empresa de consultoria e pesquisa de mercado, subsidiária da CVM Inc. dos Estados Unidos. Foram entrevistadas 5.340 pessoas de todo o Brasil. Entre os quesitos analisados estavam satisfação com preços, variedade de produtos, qualidade do estabelecimento e atenção dos balconistas.

Coop Drogaria

A pesquisa atesta que o trabalho realizado está sendo reconhecido por quem mais importa – o consumidor. A taxa de retenção anual dos clientes da Coop Drogaria é de cerca de 80% e a taxa de crescimento de novos clientes ultrapassa os 20%. Indicativos que corroboram a aceitação do público que a rede atende e a força de sua marca.