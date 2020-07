COOP APRESENTA RESULTADOS DE 2019 COM CRESCIMENTO DE 5,3%

A Coop – Cooperativa de Consumo apresentou na quinta-feira (16) os resultados do exercício de 2019 durante Assembleia Geral Ordinária Digital. O exercício foi fechado com faturamento de R$ 2,399 bilhões, representando crescimento de 5,3% em relação ao ano anterior, com destaque para o canal farma que apresentou desempenho na ordem de 11,6% .

Atualmente, a Cooperativa possui 92 unidades de negócios, sendo 32 supermercados, que representam 82% do faturamento, 57 drogarias (17%) e três postos de combustíveis. (1%).

Em 2019, a Coop investiu R$ 79 milhões em um supermercado e seis novas drogarias, além de modernização das unidades já existentes e um novo centro logístico na cidade de São Bernardo do Campo, cuja área de armazenagem passou de 21 mil m² distribuídos em 3 endereços (dois em Santo André e um em São Bernardo do Campo) para uma única operação, com 27 mil m².

No decorrer do exercício, a Coop registrou 98 mil novas associações, equivalente a um crescimento de 50% em relação a 2018, resultando em mais de 850 mil cooperados ativos.

“Para este ano, apesar da pandemia que alterou o cronograma de abertura de seis supermercados, deveremos inaugurar 21 novas drogarias, passando das atuais 57 para 78 e ampliando a nossa presença para 24 cidades do Estado de São Paulo. Hoje estamos em 11 municípios”, destaca Marcio Valle, presidente executivo da Coop.

Na área social, a Cooperativa doou R$ 360 mil a 20 instituições beneficentes, repassou R$ 342 mil à Federação das APAEs e mais de R$ 545 mil retornou aos associados e comunidade por meio das sobras, descontos exclusivos a cooperados, auxílio funeral, ciclo de palestras e impostos.

Marcio Valle, presidente executivo da Coop

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, além de três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.