Contratar um contador ou fazer o controle financeiro sozinho?

Você tem dificuldades de organizar suas finanças pessoais? Veja como fazer isso sem complicação, considerando vários fatores essenciais

A decisão de contratar um contador ou gerenciar suas finanças pessoalmente se relaciona a diferentes fatores, que vão desde seus objetivos financeiros, a complexidade de suas finanças, suas habilidades e seu tempo disponível.

Por isso, muita gente fica na dúvida se recorre ou não a um empréstimo pessoal. Veja a seguir as vantagens e os desafios de contratar um contador e de administrar as finanças pessoais sozinho.

Contratar um contador: vantagens e desafios

Contadores são profissionais especializados em prestar serviços nas áreas financeira, atuarial, econômica e patrimonial de uma empresa. Embora esses profissionais sejam especialmente lembrados na hora de declarar imposto de renda (de pessoas físicas, jurídicas ou de empresas), a sua atuação é bem mais ampla do que isso e pode englobar finanças pessoais.

Contratar um contador te ajuda a rastrear suas finanças pessoais, controlar gastos, criar um orçamento realista e economizar a fim de atingir objetivos financeiros, que podem ser desde comprar uma casa até pagar um curso de especialização e economizar para a aposentadoria.

Entre as vantagens de contratar esse profissional está o fato de que o trabalho dele te ajuda a ter mais clareza sobre suas finanças: quanto se ganha, quanto se gasta e quanto se deve. E assim tomar decisões mais assertivas a partir de um conhecimento mais detalhado sobre sua situação. Ele também sabe os melhores métodos para realizar controles financeiros, a partir de softwares e planilhas, em que você registra suas informações financeiras de forma prática e eficiente, o que permite uma visão clara e detalhada do seu fluxo de caixa e patrimônio.

Outro aspecto fundamental se refere ao controle de contas e pagamentos (desde boletos, contas, cartões de crédito, empréstimos, etc.) em dia, a fim de não pagar multas nem juros. Caso haja cobrança de multas e juros, não se esqueça de anotar cada uma delas.

Outra vantagem se refere a quem deseja fazer planejamentos financeiros de longo prazo. Desde comprar uma casa, aposentar-se confortavelmente até planejar a educação de seus filhos. Nesse caso, um contador pode ajudar a desenvolver estratégias financeiras para alcançar esses objetivos.

Entre os desafios de contratar contadores está o de escolher um bom profissional, que reúna bom conhecimento técnico e ética. Outra questão se refere aos custos de contratar um contador: é preciso verificar se os benefícios valem o investimento — se você estiver em uma situação financeira tranquila, pode ser suficiente contratar um contador apenas em ocasiões pontuais.

Controle financeiro pessoal: vantagens e desafios

Organizar as próprias finanças requer muita disciplina e organização, ainda mais quando você tem muitas fontes de renda, propriedades ou obrigações fiscais complexas.

Alguns fatores que você deve ponderar na hora de escolher entre fazer isso ou contratar um contador é a disponibilidade de tempo. Se você tem tempo disponível, é válido se dedicar a aprender e a acompanhar leis fiscais e fazer métodos para acompanhar suas movimentações financeiras. Caso contrário, contratar um contador pode economizar tempo e evitar erros.

Um desafio de organizar as próprias finanças é desenvolver um método organizado que te permita ter um monitoramento detalhado sobre suas movimentações financeiras.

Em última análise, contratar um contador ou realizar as suas finanças pessoais depende da sua situação financeira, do seu conhecimento e do seu tempo disponível. Você também pode considerar uma abordagem híbrida, na qual gerencia o controle financeiro diário, mas também consulta um contador para analisar questões mais complexas.

É recomendado pesquisar diferentes profissionais, ver o diferencial de cada um, a área na qual ele tem mais experiência, como é organizado o seu trabalho e, é claro, os custos de seus serviços.

Image by master1305 on Freepik