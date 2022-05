Jacareí recebe novas viaturas e amplia patrulhamento em áreas rurais

Com o recebimento de novas viaturas, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, está ampliando a capacidade de patrulhamento nas áreas rurais da cidade. Os novos veículos foram enviados pela Secretaria de Agricultura do Governo do Estado de São Paulo, e estenderam o alcance da segurança da cidade, podendo percorrer, agora, cerca de 300 km por dia.

Patrulha Ambiental

As equipes são compostas por oito guardas civis, que percorrem os mais de 400 km de estradas rurais de Jacareí, com três veículos, atuando no apoio ao policiamento preventivo. No último ano, a Patrulha Ambiental foi responsável pela prisão de ladrões de equipamentos agrícolas, apoio em ocorrências de maus-tratos a animais e atendimento primário a emergências em diversas ocorrências na região rural.

Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí, Rafael Júlio

“Com a expansão destas equipes, triplicaremos a capacidade de atendimento e patrulhamento em áreas rurais. Nossas viaturas patrulharão quase a totalidade de estradas rurais, diariamente, o que proporciona maior proteção e sensação de segurança a moradores e produtores rurais em nossa cidade”, afirmou o secretário de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí, Rafael Júlio.

Além disso, os Guardas Civis Municipais, muitas vezes, dão o primeiro socorro a situações emergenciais em regiões afastadas, que agora estão ainda mais atendidas pelo Poder Público. Em caso de denúncias, os moradores de Jacareí podem acionar a equipe da GCM pelo telefone 153.

Patrulha rural em Jacareí-Foto:PMJ