Conheça Kenya Sade,apresentadora da Globo que viralizou ao entrevistar Demi Lovato no The Town

Em uma conversa durante o primeiro final de semana do The Town com Demi Lovato, a apresentadora Kenya Sade mergulhou no universo musical da cantora. Durante a entrevista, Demi Lovato compartilhou sobre sua visita atual ao Brasil, o feat com Luísa Sonza e a nova fase com o álbum ‘Revamped’. A entrevista foi transmitida pelo Multishow e está disponível na plataforma Globoplay. Além de participar da cobertura no Multishow, Kenya é âncora, ao lado do apresentador Marcos Mion, do resumo dos melhores momentos do festival na Globo.

Paulistana, Kenya Sade (29) é formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero e começou sua carreira na frente das câmeras ainda como estagiária na TV Cultura. Desde 2022 passou a ser uma das principais apresentadoras das transmissões de festivais e especiais de música da Globo e do Multishow. Em seu currículo, já carrega grandes eventos que dialogam com diversos públicos, como duas edições de Lollapalooza, estúdio do Rock in Rio – também ao lado de Marcos Mion -, Afropunk, Festival de Verão de Salvador, Circuito Sertanejo, MITA, entre outros.

Antes de integrar o casting da TV Globo e do Multishow, atuou por três anos na Trace Trends/Brasil como curadora musical, podcaster e apresentadora dos programas semanais que iam ao ar no streaming e na TV fechada. Entre seus entrevistados, destaca: Viola Davis, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Ivete Sangalo.

