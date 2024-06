São José dos Campos conquista nota máxima do Tesouro Nacional

A Prefeitura de São José dos Campos obteve mais um reconhecimento pela transparência nas contas públicas. Na segunda-feira (17), o Tesouro Nacional concedeu ao município a nota A, a mais alta, pela qualidade da informação contábil e fiscal no exercício de 2023.

Prefeitura de São José dos Campos

Na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o município foi o único a conquistar a avaliação máxima, concedida aos entes federativos que atingiram o percentual de acertos acima de 95%, pelo envio de dados contábeis consistentes e de qualidade.

São José ficou em 38º lugar entre os municípios paulistas – sendo o 2º colocado no grupo daqueles com mais de 500 mil habitantes, atrás somente de Ribeirão Preto – e em 263º em todo o país. Desde o início do ranking da contabilidade pública, em 2019, esta é a primeira vez que a cidade obtém a nota máxima.

Tesouro Nacional

A avaliação do Tesouro Nacional se baseou na pontuação obtida no ranking da qualidade da informação contábil e fiscal, que classifica a precisão, integridade e consistência das informações enviadas pelos entes federativos. Nessa análise, são realizadas mais de 160 verificações em diferentes dimensões para averiguar a qualidade dos dados informados.

+ Notícias

Whatsapp da Prefeitura passa a atender por mensagens de áudio

Dívida Zero beneficia contribuinte e arrecada R$ 49,3 milhões

São José obtém a nota mais alta no índice de efetividade do TCE