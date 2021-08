Complexo multiúso do Colinas Shopping é a nova sede da Band Vale

Emissora do Grupo Bandeirantes de Comunicação vai instalar estúdios de TV e rádio no piso superior do Colinas Shopping; demais departamentos vão ocupar sala na Colinas Green Tower

O Colinas Shopping será a nova sede da Band Vale – emissora do Grupo Bandeirantes de Comunicação – em São José dos Campos (SP).

A emissora vai montar seus estúdios de TV e rádio no segundo piso do mall, migrando as instalações do centro de São José para o shopping. Os demais departamentos da empresa – administrativo, comercial, marketing e eventos, por exemplo – ficarão ali pertinho, na Colinas Green Tower, torre comercial anexa ao shopping.

Grupo Bandeirantes de Comunicação

Um dos maiores conglomerados de mídia da América Latina, a Band Vale vai ocupar uma área de 500 m² dentro do shopping, perto da Livraria Leitura. No espaço, com vários estúdios, jornalistas e equipe técnica vão trabalhar dia e noite na programação da TV Band Vale e das rádios Stereo Vale FM, Band Vale FM e Nativa FM.

O restante da equipe ocupará uma sala de 200 m² no 17º andar da Colinas Green Tower, que é a mais moderna torre comercial da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a RMVale.

Referência em edificações corporativas

A infraestrutura da Colinas Green Tower foi classificada como “AAA” – termo usado pelos setores imobiliário e da construção civil para designar empreendimentos que atingem o topo da escala de padrões construtivos e de tecnologia predial.

Alinhada às principais tendências de sustentabilidade, a Colinas Green Tower foi planejada para atender as necessidades ambientais atuais e futuras – e essa preocupação foi aferida e garantida pela certificação LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design, na sigla em inglês), sistema internacional de certificação e orientação ambiental para edificações promovido pelo U.S Green Building Council em mais de 160 países.

Integrados ao Colinas Shopping, a torre e o hotel Golden Tulip São José dos Campos compõem o maior complexo multiúso do eixo Rio-SP, oferecendo soluções a clientes do porte do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Band Vale

O contrato entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação e a Colinas Green Tower foi assinado neste mês de agosto, em almoço no Cassiano Restaurante, no hotel Golden Tulip São José dos Campos. Participaram do encontro o CEO do Grupo Colinas, Emerson Marietto, o diretor-geral da Band no interior de São Paulo, Rodrigo Neves, e a diretora-executiva da Band Vale, Giselle Estefano.

“A nossa mudança da sede em São José dos Campos, para o complexo do Colinas, vai ao encontro dos principais pilares da nossa emissora, que é estar cada vez mais perto da população, com total sinergia, por meio de nossas quatro rádios e da TV com tecnologia moderna, ágil e inovadora. A sede de Taubaté segue com modernização em suas instalações e em breve teremos novidades por lá também”, afirma Giselle.

Para Marietto, a chegada da Band Vale à torre mostra como os principais empresários do país estão alinhados em busca de investimentos sustentáveis e com propósito.

“O sucesso da Colinas Green Tower – que já é a casa de multinacionais e agora de um dos principais grupos de comunicação das Américas – é um exemplo de como o trabalho sobre sólidos pilares sustentáveis é não só gratificante, mas também necessário. A sociedade demanda soluções cada vez mais integradas e propositivas.”

A Band Vale prevê que as operações no complexo multiúso do Colinas se iniciem em março de 2022.

