Como usar o Facebook Business para Comprar Seguidores

Se você trabalha com internet, provavelmente já ouviu falar de Facebook Business

Mas se esse nome é novidade para você, relaxa.

Ele é super nosso amigo.

Neste artigo você vai descobrir como utilizar o Facebook Business a seu favor e como usa-lo para comprar seguidores e crescer nas redes sociais e se o serviço é melhor do que o de sites como o Seguidores Comprar.

O que Facebook Business

O Facebook Business ou Facebook para Empresas, nada mais é do que uma plataforma voltada para o gerenciamento de contas profissionais.

E o melhor de tudo é que esse é um serviço gratuito, onde as empresas conseguem realizar todas as ações de gerenciamento sem gastar nada.

Assim, uma empresa pode gerenciar diversos fatores de suas contas, com publicações, alcances, público, etc, dentro de algumas de suas redes sociais.

Pois é.

Essas ferramentas chegaram para ajudar o empresário ou profissional de marketing a ter mais controle sobre os perfis profissionais dentro do ecossistema do Facebook.

Isso porque, embora seja uma criação do próprio Facebook, é preciso levar em conta que o Instagram também pertence a empresa. Dessa forma, o Insta também faz das redes sociais que o Facebook Business consegue gerenciar.

E, para quem atua dentro do setor empresarial sabe o quanto é importante facilidade de acesso e gerenciamento, de uma forma geral. Com o crescente aumento da importância das redes sociais, é cada vez mais crucial se fazer presente dentro dessas plataformas.

Se há alguns anos a criação de um site para a empresa já era um grande passo para sua entrada no mercado digital, atualmente é preciso ir além disso.

Ter seu site profissional é sim um passo fundamental, mas criar e gerenciar suas contas profissionais nessas redes sociais também é indispensável.

E quando se fala do Facebook, a maior rede social do mundo, e do próprio Instagram que é uma das mais populares de todos os tempos, atuar nesse mercado gera resultados bastante expressivos.

O Facebook Business é portanto a forma mais prática de estar dentro dessas duas redes, já que trabalha com uma integração de seus conteúdos.

Ao publicar algo, esse conteúdo para os dois perfis, assim como todos os dados coletados também provém de ambas as redes.

Como usar o Facebook Business?

O Facebook Business é uma ferramenta gratuita, disponibilizada pelo próprio Facebook, sendo voltado para as empresas.

E seu uso é realmente bastante simples, não levando um grande nível de dificuldade para executar as funções existentes.

Na verdade, tudo é bastante prático e intuitivo, mas gerando resultados indispensáveis, devido ao gerenciamento dessas redes sociais, seja o Facebook ou o Instagram.

Para usar, basta apenas acessar o site oficial, que é o business.facebook.com, e criar uma conta gratuitamente.

Vale lembrar que a conta é gratuita, levando apenas poucos minutos para finalizar todo o processo de cadastro.

Além do mais, quem já possui uma página no Facebook, que é uma conta profissional, não precisa nem mesmo se cadastrar.

Assim, basta apenas inserir os dados de acesso, e essa conta será criada automaticamente.

Depois, já dentro do Facebook para empresas, basta utilizar suas funções principais, como programar as publicações, observar os relatórios, e criar anúncios.

Devido a integração que pode ser realizada entre o Instagram e o Facebook, tudo pode ocorrer de forma programada nas duas redes, ao mesmo tempo.

Assim, tudo se torna ainda mais benéfico, já que não apenas uma rede, mas sim duas das principais redes sociais do mundo.

Principais benefícios do Facebook Business

Um dos principais benefícios do Facebook Business é justamente sua facilidade de gerenciamento de dados, e também das próprias redes em si. Antigamente um trabalho que demorava dias e talvez semanas para ser planejado executado, agora pode ser feito tudo de uma vez.

Os profissionais de B.I e os apaixonados por números, gráficos e tabelas não são os únicos benefíciados.

Há muitas outras facilidades e opções de uso que a plataforma oferece para as empresas. Para o trabalho de um social media isso é perfeito, pois fica muito mais fácil de executar algumas estratégias como comprar seguidores, fazer uma pesquisa de audiência e programar suas postagens.

Vejamos algumas delas:

Resultados das publicações

Vivemos em um mundo onde a informação é um dos fatores mais importantes que existem.

Afinal é através dela que tudo é moldado, é com ela que os caminhos são traçados e os objetivos alcançados mais rapidamente.

Ter acesso ao conhecimento e à informação é indispensável em todos os âmbitos da vida, e dentro do mundo empresarial, ela ganha um valor ainda mais alto.

E uma das vantagens do Facebook Business é justamente o oferecimento de muitas informações de grande relevância para as empresas.

Uma análise profunda das publicações, por exemplo, oferece dados como o sexo e a faixa etárias das pessoas que interajiram o conteúdo.

E isso por si só já possui aplicações diversas dentro do mundo empresarial, uma vez que mostra uma parte importante de um potencial público alvo dessa empresa.

Além do mais, baseado nessas informações já é possível moldar o próprio modo de dialogar com essas pessoas.

Afinal, apenas com isso, já é possível prever fatores como o próprio modo de falar, de se comunicar com esse público.

Dados relacionados ao próprio alcance da publicação, por exemplo, mostram também muito do interesse desse público.

Sendo assim, ajuda também na escolha das melhores estratégias de publicações futuras, visando um melhor engajamento e o alcance desses conteúdos.

Além do gênero e idade, também é possível observar pontos como as cidades e estados em que esse público está interagindo.

Dessa forma, as possibilidades de uso se expandem ainda mais, pois há também dados geográficos envolvidos.

E, como mencionado, esse tipo de informação é fundamental para o crescimento da empresa, já que muitos desses dados são indispensáveis dentro do processo de marketing.

E por ser gratuito, essas potencialidades são ainda mais favoráveis, já que não têm custos adicionais pelo serviço.

Programação das postagens

Como já adiantado, uma das vantagens também do Facebook Business é justamente a possibilidade de programar as publicações no Facebook. Com isso, em qualquer dia, basta acessar a plataforma, criar as publicações e programar para qualquer dia posterior.

Essa função, embora pareça simples, é outro benefício bem interessante da plataforma, pois auxilia nesse gerenciamento correto da rede social.

E o melhor de tudo é que as publicações podem ser programadas tanto para o próprio Facebook, como também para o Instagram.

São então duas das principais redes sociais gerenciadas de uma única vez, tudo de uma forma bem rápida, prática e gratuita.

E não importa se é um conteúdo para o Feed, o Stories, o Reels ou para todos eles, porque o Facebook Business consegue programar rapidamente.

Outro ponto interessante também dentro dessa função, são as indicações de datas comemorativas próximas, como os feriados, por exemplo.

Assim, muito antes desse período, já é possível se adiantar, criar um conteúdo especial e programar sua publicação para esse dia. Além, é claro, do próprio fato de haver essa lembrança, para que não se esqueça dessas datas mais importantes.

E são realmente publicações completas, disponíveis em todos os formatos, como texto, imagem e vídeo. O que torna essa ferramenta de gerenciamento de redes sociais, uma opção única para as empresas.

Isso porque elas encontram dentro do Facebook Business uma alternativa completa de utilização.

E esse tempo poupado, somado a todos os dados e demais utilizadores do serviço, contando com sua gratuidade, realmente tornam o serviço completo.

Anúncios

Uma outra vantagem do Facebook Business é em relação a criação, programação e veiculação de anúncios dentro dessas redes sociais.

Espera aí.

Você está pensando, no que eu estou pensando?

Sim! Com os anúncios você pode comprar seguidores reais direto com o Facebook.

Como todos sabem, embora o tráfego orgânico seja positivo, gratuito, e gere muitos benefícios, os aplicativos vem cortando o alcance das publicações dos usuários

O mesmo ocorre também na busca por seguidores, onde embora um processo orgânico possa até gerar resultados, e na maioria das vezes demora bastante. Por isso, comprar seguidores acaba sendo uma forma muito mais efetiva e rápida de alcançar esses objetivos.

Com o tráfego pago, ou melhor, através dos anúncios tudo se torna muito mais eficiente, tendo em vista que a própria plataforma dá todo o apoio necessário.

Os anúncios que vemos no Instagram e no Facebook e não estão publicados no feed do perfil, são feitos através da plataforma Facebook Business.

Isso porque eles buscam promover, por exemplo, conteúdos, publicações ou até mesmo a própria página ou perfil.

Mas, claro que isso tem um custo adicional, onde embora o próprio Facebook Business seja gratuito, esses anúncios possuem sim um valor pela vinculação, esse valor é de no mínimo 1 dólar por dia. O valor da conversão para o mercado brasileiro exige que em reais seja investido no mínimo R$6 por cada dia de vinculação.

Comprar Seguidores no Instagram com Anúncios

Pagar anúncios no Facebook com a expectativa de comprar seguidores para o Instagram ou até curtidas no Facebook, pode sim ser uma boa ideia. Mas…

Se pensarmos em um médio prazo, se torna uma estratégia muito cara. Para conseguir 01 seguidor usando o Face você não deve gastar menos de R$1 por cada follow. Isso mesmo, R$1 por cada seguidor. No mínimo!

“Mas e agora? Não tenho essa grana para investir pesado.”

Calma jovem,

Uma alternativa para quem quer comprar seguidores no Instagram é usar serviços terceirizados e comprar seguidores reais. A lógica para conseguir seguidores é a mesma usada oficialmente pelo Facebook mas você consegue preços muito mais em conta. Na seguidorescomprar.com.br um pacote de 1000 seguidores brasileiros custa apenas R$74,90.