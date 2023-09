Como montar um look casual com sapatênis masculino marrom

Você conhece os sapatênis masculinos marrom? Eles são uma peça versátil que pode ser usada para compor um look casual incrível. Neste artigo, vamos compartilhar dicas valiosas sobre como montar um visual estiloso com esse tipo de calçado. Continue a leitura para descobrir!

1. Escolha a cor certa

A cor marrom é uma excelente opção para quem busca um look casual. Ela é neutra e combina com uma ampla variedade de cores e estilos. Ao escolher um sapatênis masculino marrom, opte por tons mais escuros, como o marrom chocolate ou o marrom café. Essas tonalidades trazem um ar elegante e sofisticado ao seu visual.

2. Combine com jeans

Nada combina melhor com um sapatênis masculino marrom do que uma calça jeans. O jeans é um tecido casual que permite uma combinação perfeita com esse tipo de calçado. Opte por uma calça jeans escura para um visual mais elegante ou uma calça jeans clara para um look descontraído.

Dica de estilo:

Experimente dobrar a barra da calça jeans para trazer um toque moderno ao seu look. Essa pequena mudança faz toda a diferença e mostra que você está antenado nas tendências de moda masculina.

3. Camiseta básica

Para compor um look casual com sapatênis masculino marrom, uma camiseta básica é a escolha certa. Opte por cores neutras, como branco, preto ou cinza, para criar um visual clean e minimalista. Essas cores combinam perfeitamente com a tonalidade marrom do calçado.

Dica de estilo:

Experimente usar uma camiseta com estampa discreta para adicionar um toque de personalidade ao seu look. Uma estampa sutil, como uma listra fina, pode fazer toda a diferença e deixar seu visual mais interessante.

4. Acessórios complementares

Além do sapatênis masculino marrom, os acessórios certos podem elevar ainda mais o seu visual casual. Uma pulseira marrom ou um relógio com detalhes em marrom são opções que combinam perfeitamente com o calçado. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença e mostram que você se preocupa com os detalhes.

5. Jaqueta

Para os dias mais frios, uma jaqueta é uma ótima escolha para combinar com o sapatênis masculino marrom. Além de proporcionar conforto e proteção contra o frio, a jaqueta passa um ar descolado e estiloso ao seu look.

Dica de estilo:

Experimente usar uma jaqueta marrom em contraste com uma calça jeans escura e uma camiseta branca. Essa combinação é um clássico e nunca sai de moda.

Conclusão

Montar um look casual com sapatênis masculino marrom é mais fácil do que você imagina. Basta seguir as dicas mencionadas neste artigo e você estará pronto para arrasar em qualquer ocasião. Lembre-se de escolher a cor certa, combinar com jeans, escolher uma camiseta básica, adicionar acessórios complementares e, para os dias mais frios, apostar em uma jaqueta. Com essas dicas, você estará sempre elegante e estiloso!

Foto de Milan: https://www.pexels.com/pt-br/foto/apartamento-vestimenta-indumentaria-beleza-4637874/