Como limpar o nome: dicas para você resolver essa situação

Saber como limpar o nome é fundamental para evitar quaisquer dores de cabeça que possam vir a ter ou, então, para que a situação não se agrave mais. E a melhor forma para isso é resolver a questão amigavelmente junto aos credores, antes que os valores fiquem maiores do que você consegue pagar.

Os brasileiros têm se tornado cada vez mais inadimplentes e observa-se que a quantidade de devedores aumentou no último trimestre em níveis consideráveis, conforme o mapa feito pela Serasa.

Ao todo, são 71,95 milhões de pessoas com débitos ativos e que ainda não realizaram a renegociação. Portanto, se você faz parte destes números, saiba como solucionar o problema com nossas dicas!

O que significa estar com o nome sujo?

Ficar com o nome sujo significa que o seu CPF está restrito aos Órgãos de Proteção ao Crédito, dificultando de conseguir novas concessões de crédito no mercado. Ou seja, se você quiser crédito, será difícil de conseguir uma aprovação porque as instituições realizam consultas e detectam quando um perfil é inadimplente.

As financeiras têm evitado cada vez mais perfis como este, justamente por existir uma chance do pagamento não ser feito no dia combinado, podendo haver inadimplência e possíveis prejuízos a instituição.

Dicas práticas de como limpar o nome

A principal dúvida dos brasileiros é saber como limpar o nome para ficar livre das dívidas e não ter que se aborrecer devido às cobranças constantes, afinal, sabemos que é estressante receber telefonemas para realizar acordos, assim como e-mails ou mensagens frequentes no WhatsApp de empresas voltadas às negociações.

No momento que você decide fazer o pagamento do que deve, as cobranças deixam de ser feitas, permitindo que sua rotina fique mais tranquila e leve. Assim, você não se sente estressado, ansioso ou preocupado por estar com dívidas negativadas. Saiba conosco de que formas limpar o nome:

Consulte seu nome nos birôs de crédito

O primeiro passo para limpar o nome é consultá-lo através dos birôs de crédito ao fazer o seu cadastro ou o login. Acesse uma plataforma oficial, como a da Serasa, que pode ser o site ou um aplicativo, faça o cadastro e seu login, e logo após você será redirecionado para a página que contém informações se você tem dívidas negativadas.

Será possível observar o nome da empresa, os valores, e demais dados importantes sobre a dívida negativada.

Organize suas contas e dívidas em uma planilha

Recomendamos a montagem da planilha para ser mais prático de gerenciar as contas atrasadas, assim como os débitos que você paga mensalmente, que incluem luz e água, entre outros.

Estas informações precisam constar no documento para acompanhar prazos de vencimento e o quanto precisa ser quitado no mês, facilitando a organização financeira.

Liste suas prioridades e estabeleça metas

Faça uma lista com as principais dívidas de juros altos e defina a meta de quitá-las quanto antes, sem comprometer seu orçamento mensal. Dessa forma, você tem mais controle quanto às parcelas porque está comprometido a quitar tudo o que deve para ficar com o nome limpo novamente.

Renegocie suas dívidas

Uma possibilidade que pode te ajudar muito a quitar suas dívidas é a renegociação. Você pode entrar em contato diretamente com o credor, e solicitar esse procedimento para fazer um novo acordo sobre a dívida.

Outra possibilidade é aproveitar os feirões ou plataforma de renegociação de dívidas. Um dos mais famosos no país é o da Serasa Limpa Nome, que possui diversas parcerias com empresas em todo o país. E o melhor, é possível verificar ofertas com descontos e condições exclusivas!

Se você possui contas negativadas com operadoras, como a Oi, por exemplo, é possível negociar sua dívida facilmente e online, com toda segurança e praticidade! Se é teu caso, negocie online com a Oi e aproveite as vantagens!

Cumpra com o acordo

A partir do momento que você descobre como limpar o nome e realiza um acordo com as instituições financeiras para pagar o que deve, é fundamental cumprir com os prazos. Não deixe que os acordos atrasem porque, ao fazer isso, você terá que negociar de novo e pagar novos valores.

Além disso, pode levar mais tempo para quitar o que está devendo, prejudicando toda a sua organização. Por isso, parcele na quantidade de vezes que cabem no seu bolso e que não sacrificam a sua rotina financeira.

Mantenha o controle de suas contas

Sempre faça o controle de todas as suas contas para não deixar que vençam. Caso contrário, haverá a necessidade de pagar valores ainda maiores e que podem reduzir o seu salário antes mesmo do final do mês.

Aprender como limpar o nome permite que você cuide das suas contas para não deixá-las atrasadas e, consequentemente, se tornarem novas dívidas, afinal, você já possui débitos pendentes e certamente não quer mais uma ou duas faturas negativadas que possam gerar ainda mais incômodos.

Evite fazer compras desnecessárias

Sabemos que fazer compras é um momento de lazer e que gera conforto, além de ser desestressante. Porém, gastar mais do que se pode pagar no próximo mês é um dos principais erros dos brasileiros que, por usarem muito do crédito.

Quais as consequências de ter o nome sujo?

Agora que você entende como limpar o nome, precisa compreender que existem consequências de ficar com restrição no CPF. O primeiro e mais notório problema é o fato de você ter dificuldades de conseguir cartões de crédito com limite alto, pois grande parte dos bancos não consideram fazer negócios com inadimplentes.

Além de você não ter mais chances de conquistar bons cartões, precisa lidar com as cobranças recorrentes feitas pelas instituições. Ou seja, ligações constantes de empresas que querem reaver o dinheiro, é um dos principais e mais incômodos problemas de quem não soube como limpar o nome.

Há também outras consequências, que são as seguintes:

Aumento de juros e encargos;

Redução no score de crédito;

Problemas no mercado de trabalho;

Dificuldades para comprar ou alugar imóveis;

Sofrer processo judicial;

Empecilhos para fazer parcelamentos.

Pode acontecer de você lidar com processos judiciais, uma vez que as empresas não tenham conseguido realizar uma negociação amigável. Tenha em vista que os gastos com advogados serão ainda maiores e você se encontrará mais estressado e preocupado com toda a parte burocrática e despesas a que foi submetido.

O adequado é aprender como limpar o nome para não precisar lidar com nenhum problema grave, principalmente quando nos referimos aos processos judiciais.

Tente conversar com as instituições para explicar o que aconteceu e informar o motivo pelo qual você não conseguiu efetuar o pagamento no prazo estimado. Cuide de suas finanças para sempre manter o nome saudável e confiável na praça! Gostou do artigo? Compartilhe-o com seus amigos!

