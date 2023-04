Como escolher o material ideal para cada etapa da construção

A escolha do material ideal é uma das etapas mais importantes de uma construção, já que os materiais representam uma grande parte do orçamento da obra e são fundamentais para garantir a qualidade e a durabilidade da construção.

Por isso, é importante avaliar cuidadosamente cada opção disponível no mercado, levando em consideração diferentes fatores, como:

A reputação das marcas fornecedoras;

A durabilidade dos materiais;

A confiabilidade dos estabelecimentos;

As condições de entrega.

Como pode ver, o primeiro fator a ser considerado entre todos é a reputação das marcas fornecedoras.

Optar por marcas reconhecidas no mercado é uma forma de garantir a qualidade e a confiabilidade dos materiais, além de facilitar a manutenção e a reposição das peças em caso de necessidade.

Outro fator importante é a durabilidade dos materiais, como quando você cogita usar concreto polido. O objetivo é escolher materiais que resistam às condições climáticas e às ações do tempo, evitando a necessidade de reparos ou substituições precoces.

Além disso, é fundamental avaliar a resistência ao desgaste, a corrosão e a umidade, principalmente em ambientes como banheiros e cozinhas.

A confiabilidade dos estabelecimentos também é um fator a ser considerado. Optar por fornecedores de confiança é uma forma de garantir a entrega dos materiais no prazo e em boas condições, além de evitar possíveis fraudes ou irregularidades.

Por fim, é importante avaliar as condições de entrega, como o prazo, o custo e a logística, para escolher a opção mais adequada para o projeto.

Dicas para escolher o material ideal

A seguir, serão apresentadas algumas recomendações para orientá-lo a realizar as melhores compras de material de construção.

Elabore um cronograma

É comum sentir ansiedade em iniciar uma obra ou reforma em casa, o que pode levar a um impulso de comprar todos os materiais necessários de uma só vez, mas é importante considerar um gerenciamento de obras.

No entanto, essa atitude precipitada pode comprometer rapidamente o orçamento. A sugestão é criar um cronograma detalhado para prever todas as etapas da construção.

Isso permite que você compre os materiais conforme a necessidade de uso se aproxima do prazo definido no planejamento.

Analise o ciclo de vida do material de construção

Cada material de construção possui uma durabilidade específica, que pode ser consultada em suas descrições.

Por exemplo, os materiais de alvenaria, como tijolos, blocos cerâmicos e de concreto, apresentam resistências e dimensões padronizadas e devem ser comprados sem fissuras ou rachaduras, a fim de evitar reformas repentinas.

No caso da areia e do cimento, é recomendado adquiri-los pouco antes do uso para evitar o comprometimento do concreto devido ao empedramento.

Já os pisos possuem o índice PEI, que indica a resistência à abrasão e varia de 1 a 5, apontando as formas de uso apropriadas para cada tipo.

Em resumo, é fundamental conhecer as especificações de cada material de construção, bem como dos equipamentos, como a locação de andaimes, para garantir a sua durabilidade e resistência, evitando problemas e reformas desnecessárias no futuro.

Verifique se o produto é sustentável

A sustentabilidade de um produto na construção civil não se limita apenas a uma abordagem ecologicamente correta. Alguns materiais são mais acessíveis financeiramente do que os tradicionais, enquanto outros facilitam o processo de construção.

Um exemplo é o tijolo ecológico, que utiliza até 80% menos cimento e é resistente a mudanças climáticas. No entanto, a durabilidade do material sustentável deve ser amiga do meio ambiente desde a fabricação até o descarte final.

Para garantir que o produto é realmente sustentável, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) estabeleceu que o consumidor deve verificar se:

A empresa produtora possui CNPJ;

Apresenta licença ambiental liberada por entidade estadual;

Não emprega mão de obra ilegal;

Expõe compromissos e valores exigidos pela lei;

Pratica boas práticas ecológicas;

Utiliza critérios consistentes para comprovar que seus produtos são sustentáveis.

Em resumo, a sustentabilidade na construção civil não se resume apenas a uma perspectiva ambiental, mas também financeira e prática, como sua fábrica de tapetes deve saber.

É importante verificar as credenciais da empresa produtora para garantir que o produto sustentável é realmente benéfico para o meio ambiente e também para a sua obra.

Fique de olho no acabamento

Na etapa de alvenaria de uma construção, são utilizados cimento, concreto, ferro e tijolos para formar a estrutura da obra. Já na fase de acabamento, são empregados outros tipos de materiais.

As pastilhas são frequentemente usadas no acabamento de áreas como banheiros, cozinhas, lavanderias e piscinas.

Elas são versáteis e estão disponíveis em diversas cores, formatos e tamanhos. As pastilhas antiderrapantes são recomendadas para esses locais, enquanto as de vidro são ideais para paredes.

As pastilhas mescladas, por sua vez, podem ser usadas para criar mosaicos ou efeitos de texturas. Os mármores são materiais muito bonitos e duráveis, frequentemente utilizados em balcões, pias e soleiras, além de poderem ser aplicados em paredes e pisos.

No entanto, devido ao seu valor elevado, não são recomendados para grandes superfícies. É preciso que você considere outros investimentos, como a contratação de uma portaria virtual.

Os granitos são materiais versáteis e podem ser usados tanto em ambientes internos quanto externos da obra. Eles estão disponíveis em diversas cores, como cinza, marrom, preto, verde e até amarelo, e em diferentes formatos, oferecendo várias possibilidades estéticas.

A cerâmica é um material comum na construção civil devido à sua variedade e preço acessível. Quando escolhida corretamente, pode proporcionar um acabamento elegante aos ambientes.

O porcelanato é um material versátil, bonito, fácil de aplicar e limpar. Embora seja uma opção mais cara, compensa em resistência e durabilidade. A madeira é um material comum nos acabamentos da construção civil, devido à sua resistência e facilidade de trabalho.

Ela pode ser utilizada no revestimento de paredes, no piso de diversos cômodos e na fabricação de móveis, especialmente os embutidos.

Pesquise a reputação da marca

O preço mais alto nem sempre é sinônimo de qualidade quando se trata de materiais de construção e equipamentos, como o aluguel de andaime.

É importante pesquisar e verificar quais empresas oferecem os melhores produtos. Uma boa maneira de fazer isso é pesquisar na internet e ler as opiniões de clientes anteriores para ver se eles ficaram satisfeitos com o resultado.

Não compre ponta de estoque

Quando se trata de materiais de construção frágeis, como pisos de cerâmica, é importante tomar cuidado com o armazenamento prolongado, pois a mudança de temperatura e a umidade podem comprometer a qualidade do produto.

Além disso, é recomendável evitar materiais como argamassas e cimentos que foram ponta de estoque, pois podem apresentar problemas no uso e estar próximos da validade.

Embora promoções de itens fora de linha possam parecer atraentes, é importante considerar se esses materiais serão substituídos no futuro.

Por exemplo, os azulejos são produzidos por coleções, e quando um lote atinge o tempo de mercado, a fabricação é encerrada e não é mais possível comprar um modelo igual.

Supondo que você tenha um imprevisto com a limpeza de caixa d água quebrando algum azulejo, terá que repor a peça. Portanto, é recomendável adquirir peças extras para evitar problemas.

Peça descontos

O mercado de materiais de construção é altamente competitivo, o que pode ser vantajoso para quem deseja economizar dinheiro. Lojistas e fornecedores estão sempre procurando fidelizar os clientes e oferecer descontos é uma maneira de fazer isso.

Ao fazer um investimento significativo, é importante negociar preços e formas de pagamento com os comerciantes. Comprar tudo no mesmo estabelecimento e pagar à vista pode aumentar os descontos oferecidos.

Além do prazo de entrega, é importante avaliar outras vantagens oferecidas pela loja, como entregas gratuitas a partir de um determinado valor. Esses fatores podem ser considerados na hora de fechar negócio.

Considerações finais

Escolher o material adequado para cada etapa da obra é um processo crucial para garantir a qualidade e a durabilidade da construção. E nessa etapa você já pode ir pensando em detalhes futuros, como a compra de um belo tapete sob medida.

São muitas as opções disponíveis no mercado, desde os materiais mais tradicionais, como a madeira e o tijolo, até os mais modernos, como o aço e o concreto pré-moldado.

No entanto, a escolha do material correto vai depender das necessidades específicas de cada projeto e da etapa da obra em que ele será utilizado.

Para escolher o material ideal para cada fase da construção, é importante adotar estratégias eficazes, como fazer pesquisas detalhadas, buscar referências de projetos semelhantes e consultar profissionais especializados.

Além disso, é fundamental avaliar a qualidade, a durabilidade, a resistência, o preço e a estética de cada material antes de tomar uma decisão.

Outra dica importante é considerar o impacto ambiental dos materiais escolhidos. Optar por materiais sustentáveis e de baixo impacto ambiental é uma tendência cada vez mais forte na construção civil.

Por fim, é importante lembrar que a escolha do material adequado não é a única etapa importante da obra.

É preciso também garantir uma execução correta e cuidadosa, seguindo as normas e padrões de qualidade recomendados, para que o resultado final seja seguro, duradouro e esteticamente agradável.

Em resumo, escolher o material adequado para cada etapa da obra é um processo que exige atenção, pesquisa e cuidado.

Seguindo as estratégias eficazes e as dicas valiosas apresentadas nesta pauta, é possível fazer escolhas conscientes e seguras, garantindo uma obra de sucesso que atenda a todas as expectativas.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Foto de Rodolfo Quirós: https://www.pexels.com/pt-br/foto/cimento-fotografia-com-foco-seletivo-2219024/