Como eliminar o mofo de uma vez por todas dentro de casa

Evitar um ambiente úmido e usar os produtos de limpeza corretos colabora para o fim do problema

O mofo ou bolor, composto por colônias de fungos, é um problema muito comum que afeta vários ambientes da casa, especialmente aqueles com maior nível de umidade. Locais fechados e sem circulação de ar são um cenário oportuno para a proliferação desses fungos filamentosos, que podem aparecer nas paredes, no chão, teto e até em roupas e alimentos.

Durante o inverno, apesar da baixa umidade do ar, é normal manter as janelas e portas fechadas, para que o frio não entre em casa. Assim, ambientes como o banheiro e a cozinha, além de outros locais com fluxo constante de água, como pias e ralos, diminuem a circulação de ar e aumentam a chance do aparecimento de mofo. Além de ser visualmente desagradável, por conta das manchas pretas que se espalham rapidamente, ele pode causar sérios problemas de saúde, piorando quadros de doenças respiratórias já existentes, como asma, rinite, sinusite e bronquite. Além disso, inalar o ar contaminado com os esporos pode causar infecções e agravar quadros alérgicos, causando irritações e exigindo um tratamento cuidadoso.

Como evitar o mofo em casa?

Garantir uma boa circulação do ar em toda a casa, assim como impedir que os cômodos fiquem úmidos e escuros, é o primeiro passo para evitar que o mofo apareça ou se prolifere com maior intensidade. Abrir as janelas após o banho, por exemplo, diminui a umidade do banheiro e reduz as chances de manchas no teto ou nas paredes. Manter as pias da casa sempre limpas e secas é outra tarefa importante. O uso de aparelhos como um purificador antimofo também pode ajudar, assim como pintar os cômodos com tinta antimofo, que dá proteção extra para a superfície e tem ação antifúngica.

Em ambientes onde o mofo já está aparente, é preciso fazer uma limpeza eficiente no local, para ter certeza de que as manchas não vão voltar. Para isso, é preciso usar os produtos de limpeza corretos, como água sanitária, que deve ser aplicada sobre a área afetada, e algumas soluções caseiras. Entre os preparados que podem ser feitos em casa para auxiliar na limpeza está a mistura de 200 ml de vinagre com uma colher de bicarbonato, que deve ser borrifada sobre as áreas mofadas, limpando após dez minutos com o auxílio de um pano. Nos armários e guarda-roupas, a dica é usar saquinhos antiumidade, como giz embrulhado em tule ou pacotinhos de sílica, como os que vêm em caixas de sapato, que ajudam a manter o ambiente seco. Assim, a chance de encontrar mofo em locais fechados diminui.

Foto:Divulgação