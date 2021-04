WhatsApp Business: como a ferramenta pode escalar o atendimento da sua empresa

Plataforma é opção de baixo custo para automatizar atendimento com bots

Atender melhor gastando menos – esse é o maior benefício do WhatsApp Business para as empresas. Se você quer ter um e-commerce de sucesso, vender muito e aumentar cada vez mais sua base de clientes, usar essa ferramenta é fundamental para turbinar o seu setor de atendimento.

O atendimento humanizado e automatizado pelo WhatsApp junta a agilidade necessária para resolver um problema do cliente com a popularidade de um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo.

Por que implementar o atendimento da empresa com o WhatsApp Business?

É preciso ter foco total na experiência do cliente. O WhatsApp Business é um canal que funciona muito bem para otimizar essa experiência, já que é simples e eficiente. A interface da plataforma é limpa e permite uma comunicação direta e no tempo do cliente, o que é essencial para otimizar o atendimento.

Outra grande vantagem é que a grande maioria das pessoas já utilizam o WhatsApp e sabem como usá-lo. Essa familiaridade deixa tudo mais fácil, tornando o atendimento mais ágil e eficiente. O sucesso é tamanho que o serviço pode até eliminar a necessidade de outros apps de atendimento.

WhatsApp Business e WhatsApp Business API

O aplicativo preparou duas versões para as empresas. A primeira delas é o WhatsApp Business, que é a versão gratuita e bem fácil de usar. Ele é, basicamente, um WhatsApp com as mesmas características do app pessoal, só que voltado para contatos comerciais. Basta baixar e instalar no celular e pronto! É só usar.

Com uma opção mais robusta, o WhatsApp lançou em agosto de 2018, o WhatsApp Business API, que possibilita a automação de conversas com chatbots e análise dos atendimentos no aplicativo nos relatórios gerados no canal.

Com o API, a sua empresa pode estar disponível 24×7, podendo responder, engajar, negociar e muito mais de forma automática. Esse serviço permite escalar o atendimento no WhatsApp, sem a necessidade de operadores humanos.

Quais são os principais benefícios de utilizar o WhatsApp Business?

Se você ainda tem dúvidas sobre o WhatsApp Business, separamos abaixo algumas das principais vantagens de utilizar a plataforma para otimizar o atendimento da sua empresa. Confira:

Canal popular de baixo custo para atendimento aos clientes

Segundo a pesquisa Mensageria Brasil, divulgada em fevereiro de 2020, cerca de 76% dos brasileiros já utilizam o WhatsApp para interagir com empresas, destes 54% afirmam que já usaram a plataforma para comprar produtos ou serviços.

Isso deixa clara a importância do app para o atendimento das empresas. Sendo um canal bastante popular de troca de mensagens e de baixo custo, o atendimento aos clientes se torna muito mais prático e ágil.

Catálogo de Produtos

O WhatsApp Business possibilita a criação de um catálogo de produtos na própria plataforma, recurso importantíssimo para aumentar as chances de vendas na plataforma.

Dessa maneira, todos os clientes que entram em contato com a empresa pelo WhatsApp conseguem ver o catálogo de produtos, acessar a descrição de cada um e consultar os preços. Ainda é possível colocar um link para direcionar o cliente para a compra.

Automatização de mensagens

O WhatsApp Business API possibilita a escalabilidade do atendimento. Porém, mesmo na versão WhatsApp Business é possível configurar algumas respostas automáticas como mensagens de boas-vindas e respostas rápidas, por exemplo.

Mesmo que na versão gratuita, o WhatsApp Business oferece opções que ajudam a otimizar a experiência dos clientes, reduzindo o tempo de resposta nos atendimentos.

Monitoramento e análise de estatísticas

O WhatsApp Business gera relatórios como índices de envio de mensagens, de recebimento, leitura e entrega. Isso permite que o monitoramento e a análise de estatísticas sejam feitos e analisados em tempo real, otimizando campanhas de marketing e as estratégias do negócio.

Integração com outras ferramentas

A API do WhatsApp permite a integração com vários chatbots externos, facilitando a escalabilidade no atendimento ao cliente, unindo vários serviços em um único local.

O WhatsApp Business é uma ferramenta essencial para o atendimento das empresas em 2021. Com o crescimento do e-commerce, aplicativos online que facilitem o engajamento e possibilitem vendas são fundamentais para o crescimento de qualquer negócio.