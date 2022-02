Com a criação de algoritmos, as salas de aula para os brasileiros se tornam mais seguras em relação ao COVID-19

Incentivando o estudo e a segurança dos estudantes, brasileiros criam algoritmos que favorecem o retorno de aulas presenciais

Visando o retorno de aulas presenciais em segurança para os brasileiros, por conta da pandemia de COVID-19, deve-se atentar a cuidados importantes que já estão inseridos nos hábitos das pessoas. Utilizar álcool em gel e máscaras eficazes para evitar a contaminação da doença já fazem parte da vida de todos. Porém, em um ambiente fechado como uma sala de aula, os cuidados devem ser redobrados, para evitar o contágio de alunos e professores.

Pesquisadores da Unifesp, UEM e do IFSP, em parceria, desenvolveram um sistema chamado de Sala Planejada – modelo foi criado para beneficiar a educação e preservar a saúde de todos os envolvidos, que tem a intenção de melhoria no layout da sala para que evite a contaminação de COVID-19. Contudo, para começar o projeto é necessário saber o diâmetro e comprimento da sala de aula. Após isso, colocar também o tamanho das carteiras e o distanciamento mínimo entre elas, o algoritmo do sistema propõe um layout que beneficie a todos, podendo também ser alterado da melhor forma, para que estudantes e professores consigam ter um bom desempenho nos estudos.

A intenção é que as medidas de segurança sejam eficazes para evitar a contaminação do vírus SARS-CoV-2, que é o COVID-19, entre os alunos e funcionários da educação; portanto, à medida que as autoridades locais autorizam que as aulas sejam retomadas presencialmente, já que, de acordo com a sugestão da OMS, UNESCO e UNICEF, a educação é considerada um serviço essencial, deve-se tornar um ambiente mais seguro para todos, diminuindo os riscos de contágio.

Tanto que esta plataforma, desenvolvida por meios tecnológicos, foi muito eficiente para a aplicação da prova do ENEM, em 2021. Em diversos estados foi um grande auxiliar no momento de montar a sala da melhor forma possível para garantir a segurança dos vestibulandos. O algoritmo ajuda a manter um melhor distanciamento entre as carteiras, dependendo do tamanho da sala e da quantidade de alunos, podendo adaptar melhor o local para todos.

A criação dessa ferramenta de algoritmos beneficia a todos os estudantes, de todas as faixas etárias e fases da educação, desde o ensino fundamental até o médio, com os adolescentes que estão no período de prestar provas de vestibular, como o ENEM, que podem utilizar o simulador Sisu, para saber o seu desempenho durante este processo de avaliação, auxiliando nesta etapa de preparação.

Portanto, mais uma vez, a tecnologia e a ciência estão a favor do melhor para os brasileiros diante da pandemia de COVID-19, trazendo melhorias para que se possa aos poucos retornar à rotina em sociedade.

Foto:istock