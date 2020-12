4 dicas práticas para deixar a sua casa bem limpa com facilidade

Você está em busca de praticidade no momento de limpar a sua casa? Então, este artigo foi feito para você. Confira 4 dicas que te ajudarão a remover sujeira de todos os cômodos em pouco tempo.

A sensação de casa limpa agrada a qualquer um. Quando arrumamos todos os cômodos do nosso lar, nos sentimos mais confortáveis. Apesar de todo o trabalho necessário para deixar tudo limpo e organizado, o resultado final é satisfatório, seja ao morar sozinho, com amigos ou familiares.

Para tornar toda essa missão possível, precisamos contar com a ajuda de produtos que facilitem a rotina. Com uma enorme quantidade de material de limpeza no mercado, alguns passos tornam-se muito mais fáceis, desde desengordurar o fogão até deixar o chão brilhando.

É preciso lembrar da importância da prática da limpeza periódica para evitar bichos, insetos e outros visitantes indesejáveis. Caso você esteja passando por esse problema específico, uma das causas pode ser justamente a sujeira que se acumula em algum lugar, principalmente, os ambientes úmidos, como a área de serviços.

Mas quais são os produtos recomendados? Existem outras práticas rotineiras que deixariam a casa bem limpa com facilidade? Se você tem dúvidas como essas, então, está lendo o artigo correto. Abaixo, apresentamos 4 dicas bem fáceis de serem aplicadas no dia a dia. Portanto, não há desculpas para deixar a limpeza para depois. Vamos lá?

1 – Escolha um produto multiuso

Como o nome dá a entender, o produto multiuso serve como um item-chave para qualquer arrumação. Ele pode ser utilizado para limpar fogões, vidros e outras texturas, mas é preciso que a escolha seja precisa. Nesse caso, inclusive, uma boa dica é apostar nos materiais ativos.

Um dos mais recomendados são os produtos que agem diretamente na limpeza. Alguns possuem ação dupla, que elimina até 99% das bactérias. Ao aplicá-los, você estará afastando todas as pragas do seu lar, seja casa ou apartamento.

2 – Conte com o desinfetante

O desinfetante auxilia a matar micro-organismos que ficam alojados por toda a casa. Eles costumam se alastrar com maior facilidade em ambientes úmidos, como o banheiro e a lavanderia, por exemplo.

Atualmente, os desinfetantes não possuem cheiro incômodo, característica pela qual eles eram bastante conhecidos no passado. Assim, você consegue encontrá-los com aroma de lavanda, frutas cítricas, capim-limão, entre tantos outros.

Ao aplicá-los nas superfícies, conte com um pano limpo e úmido. Passe-o com força e não deixe de secar os acúmulos.

3 – Não deixe de lavar a louça

Muitas pessoas deixam de lavar a louça após terminarem as refeições. No entanto, com o tempo, isso se torna um grande erro. O maior problema é o acúmulo de micro-organismos na pia. Mesmo que não sejam visíveis a olho nu, eles causam mal.

Para somar, o acúmulo também pode resultar em mau odor. Afinal, a comida que restou apodrece com o tempo. Dessa forma, o recomendado é lavar a louça e os talheres após terminar de cozinhar e comer. Nessa tarefa, conte com um bom detergente que quebrará todas as partículas de gordura.

4 – Arrume a cama todos os dias

Ao acordar, arrume a sua cama. Antes de começar a organização, sacuda bem os lençóis, os travesseiros, os edredons e outros objetos que ficam em cima da cama. Essa ação fará com que os ácaros não se propaguem com tanta facilidade.

Tente ao máximo deixar as peças pesadas, como edredom e cobertor, um pouco ao sol, logo pela manhã. Além de espantar os ácaros, isso matará outros micro-organismos. Por fim, troque sempre a roupa de cama uma vez por semana. Com tudo limpinho, a sua noite de sono será ainda mais tranquila.