Circuito Mares 2023: Ilhabela recebe a primeira etapa do evento

Evento movimenta a economia da região e recebe apoio de grandes marcas como Fabiola Molina Store

O Circuito Mares é um dos eventos esportivos mais aguardados do país, reunindo milhares de atletas amadores e profissionais em diversas competições. Composto por cinco etapas ao longo do ano, o Circuito Mares oferece aos atletas participantes a oportunidade de desafiar seus limites em diferentes modalidades, como Natação, Aquathlon, Corrida, entre outras.

Circuito Mares

O evento é uma competição esportiva que se destaca pela sua inovação a cada edição. Para 2023, a organização decidiu expandir as possibilidades de participação e incluiu provas de natação kids e o Stand up Paddle, que ampliam as possibilidades de diversão para toda a família. Indo além da competição, reunindo amigos e familiares em um clima de confraternização. O Circuito Mares é a prova de que competir também pode ser divertido.

Novas parcerias em 2023

Este ano, o evento tem início nos dias 6 e 7 de maio em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Uma das várias novidades é a parceria com a Fabiola Molina Store, marca da atleta olímpica Fabíola Molina, que é referência no mundo da natação. A empresa irá patrocinar o evento, levando ainda mais qualidade e excelência para as disputas.

Fabiola Molina

“Como atleta, entendo perfeitamente a importância de competições e eventos que promovam a prática esportiva e incentivam o desenvolvimento do esporte no nosso país. É por isso que estou muito feliz em ver o crescimento do Circuito Mares ao longo dos anos, e neste ano, poder fazer parte dessa trajetória. Acredito que a parceria entre a marca e o evento é uma combinação perfeita. Ambos compartilham o mesmo compromisso de promover o esporte e a saúde”, destaca a atleta olímpica e empresária, Fabiola Molina.

Mais sobre o evento

O Circuito Mares consolidou-se como um dos eventos esportivos mais aguardados do país e, neste ano, promete atrair atletas de diversas partes do Brasil. Com a ampliação das modalidades oferecidas, o evento se torna ainda mais atrativo para os amantes dos esportes. É importante destacar que o Circuito também é um ponto de encontro para os atletas PcD, que sempre participam com muita maestria e determinação de todas as provas.

Com cerca de 2 mil participantes, a primeira edição de 2023 terá diversas modalidades em disputa, incluindo natação em distâncias de 500m, 1km, 2.5km e 5km, além do aquathlon, que consiste em 1km de natação e 5km de corrida. Os atletas inscritos na etapa Ilhabela, terão uma atividade exclusiva: uma clínica prática na piscina municipal de Ilhabela com Felipe Domingues, Head Coach da Seleção Olímpica de Natação, uma das maiores referências do esporte aquático brasileiro. Além disso, haverá uma tradicional palestra, que será aberta ao público em geral, não apenas aos atletas inscritos.



Segundo Fabricio Vieira, idealizador do evento, a presença de Felipe Domingues na clínica representa uma grande oportunidade para os participantes aprenderem com um dos melhores profissionais do esporte no país. Com a diversidade de modalidades oferecidas e a qualidade do corpo técnico, o Circuito Mares se firma como um evento imperdível para os apaixonados pelos esportes aquáticos.

Além da Fabiola Molina, outras marcas renomadas também estarão presentes no evento. Entre os expositores confirmados estão: Aquasphere, Rosa dos Ventos, Amino Vital e Dýnami. Será uma ótima oportunidade para os amantes de esportes e atividades físicas terem acesso a algumas das melhores opções disponíveis no mercado.

Para mais informações e verificar toda programação do evento acesse: @circuitomaresbr