Cinemark oferece promoções exclusivas para o público de São José dos Campos

COMPLEXOS DO SHOPPING COLINAS E CENTERVALE CONTAM COM PREÇOS ESPECIAIS DURANTE TODA A SEMANA

Os complexos Cinemark do Shopping Colinas e do CenterVale Shopping, em São José dos Campos, realizam promoções exclusivas de bilheteria para os fãs da Rede. Por tempo limitado, o público dos dois complexos poderá garantir os ingressos por R$ 10 (meia entrada) e R$ 20 (inteira) de segunda a sexta-feira, aos sábados e domingos, os ingressos custam R$ 12 (meia) e R$ 24 (inteira).

CLIENTES BRADESCO, VIVO E ELO

Os clientes do Bradesco, Vivo e Elo ganham descontos e outros benefícios exclusivos nos complexos da Rede. As promoções não são cumulativas. Confira abaixo:

Clientes Bradesco



• Meia-entrada no ingresso para quem é cliente Bradesco, válido para todos os dias da semana em todos os tipos de sala, exceto D-Box e Prime.

• Combo promocional com 50% de desconto composto por pipoca pequena e refrigerante, água ou suco de 500 ml.

• Para usufruir dos benefícios, o cliente precisa efetuar o pagamento com um cartão de crédito Bradesco em qualquer canal de compra da Cinemark: bilheteria, ATM, site e APP.

Clientes Vivo



• Meia-entrada no ingresso para quem é Vivo Valoriza, válido para todos os dias da semana em todos os tipos de sala, exceto D-BOX e Prime.

• Meia-entrada em salas Prime, de segunda a quinta-feira, exclusivamente para as categorias Platinum e V.

• Para usufruir dos benefícios de meia-entrada, o cliente precisa informar o número do CPF do titular no momento do pagamento, que pode ser realizado em qualquer canal de compra: bilheteria, ATM, site e aplicativo.

• 15% de desconto em todos os produtos da loja on line da Cinemark. Para utilizar esse benefício, o cliente deve resgatar o cupom no app Meu Vivo, aba Vivo Valoriza.

Clientes Elo



• Meia-entrada para todos os clientes Cartão Elo. A oferta é elegível para compras com cartões Elo no site Cinemark (cinemark.com.br), no aplicativo, nas bilheterias e nos totens da Rede em todo o Brasil.

FILMES EM CARTAZ

A Cinemark traz uma programação especial para que o público possa conferir as grandes estreias do momento. Em “O Esquadrão Suicida” (Warner), longa dirigido por James Gunn, um grupo de prisioneiros de alta periculosidade se junta para realizar uma perigosa missão na remota Ilha Corto Maltese. No elenco de peso estão nomes como Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Viola Davis e Sylvester Stallone, além da brasileira Alice Braga.

“Jungle Cruise” (Disney) conta a história do malandro e brincalhão Frank Wolff (Dwayne Johnson), capitão do barco La Guilla. Ele é contratado pela Dra. Lily Houghton (Emily Blunt) e seu irmão McGregor (Jack Whitehall) para levá-los em uma missão pela densa floresta amazônica, com a intenção de encontrar uma misteriosa árvore com poderes de cura que poderá mudar para sempre o futuro da medicina. No caminho, eles viverão inúmeros perigos, enfrentando animais selvagens e até mesmo forças sobrenaturais.

Todos os complexos da Rede que já retomaram as operações seguem rigorosos protocolos de segurança validados pelo Hospital Istaelita Albert Einstein. Para conferir os detalhes, os materiais informativos e as salas em operação, acesse o link .

