Taubaté sedia “St. Patricks Festival” com shows, gastronomia e muita cerveja

Evento cervejeiro acontece entre 11 e 13 de março com entrada gratuita; programação reúne bandas, comidas de boteco e mais de 70 rótulos de cervejas.

Tudo pronto para um dos maiores eventos cervejeiros do ano: o “St. Patricks Festival – Edição Taubaté”, que acontece de 11 a 13 de março, no espaço Dutra 107 – à Avenida Dom Pedro 1, número 1.100, no bairro Chácara São Silvestre em Taubaté/SP.

Shows, comidas de boteco e mais de 70 rótulos de cervejas reunidos em só lugar. E o melhor: com entrada e estacionamento gratuitos, espaço kids e pet friendly. Uma festa para os amantes da boa cerveja e toda família!

O festival é uma versão do tradicional St. Patrick’s Day, que surgiu na Irlanda com o objetivo de celebrar o aniversário de morte de São Patrício – padroeiro do país. A celebração ganhou o mundo e, claro, chega a Taubaté com todas as boas energias que tem direito. “O objetivo é proporcionar momentos de alegria e entretenimento para um público de todas as idades”, ressalta Fernando Augusto Pereta, organizador do evento.

Para provar que o brasileiro também entende de cerveja, a festa vai contar com nove estações, representando 15 cervejarias – das cidades de Taubaté, São José dos Campos, Campos do Jordão, Campinas, sul de Minas e Curitiba.

Se o assunto é cerveja, claro, não pode faltar as deliciosas comidinhas de boteco, burguers, torresmo e muito mais. “E para que os pais possam curtir tranquilamente, o festival contará com um espaço kids para entretenimento das crianças e lembrando que seus pets são muito bem-vindos!”, enfatiza Pereta.

SHOWS – Para completar, o festival vai contar com som de DJ e bandas especialmente escolhidas para um final de semana de muito alto astral. Na sexta, o som fica por conta das bandas Fuza Vox (às 17h30) e O Cerco com Tributo Charlie Brown (às 20h); no sábado fica por conta das bandas Makina L.A. (às 15h), Rock Brasil (às 17h) e Alkima (às 20h); e no domingo será a vez das bandas Shadows (às 17h) e Back Stage (às 20h).

O festival acontece na sexta e sábado (11 e 12), das 12h às 23h, e no domingo (13) das 12h às 22h. Mais informações pelo telefone 12 99157-8860 e @stpatricks_festival (Insta).

O St. Patricks Festival é uma realização das empresas Vale Festival e Vale Brew Fest, dos mesmos organizadores do ValeOktober Fest Taubaté.

Evento: St. Patricks Festival

– Entrada e estacionamento gratuitos

– Espaço Kids e Pet friendly

Datas/horários: 11 e 12 (das 12h às 23h) e 13 de março (das 12h às 22)

Local: Espaço Dutra 107 – Taubaté

Av. Dom Pedro 1, número 1.100, bairro Chácara São Silvestre (ao lado da Leroy Merlin), em Taubaté/SP

Informações: (12) 99157-8860 e @stpatricks_festival (Insta)

