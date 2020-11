Doria anuncia a compra das primeiras 105 viaturas blindadas da história da Polícia Civil de SP

Investimento é superior a R$ 23 milhões e veículos deverão ser entregues até o fim do primeiro trimestre de 2021

O Governador João Doria anunciou, nesta quinta-feira (5), a compra de 105 novas viaturas da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ao todo, serão investidos R$ 23 milhões para aquisição de modelos SUVs com proteção balística e rádio transceptor para reforçar a atuação dos policiais civis nas ações de policiamento investigativo em todo o Estado.

Governador João Doria

“Um fato inédito no Brasil. Essas são as primeiras viaturas blindadas da história da Polícia Civil e da Polícia Militar. A exemplo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil também terá veículos blindados para garantir a segurança dos seus policiais e a melhoria na eficiência da pronta resposta nas ruas”, destacou o Governador.

Cada um dos novos veículos receberá investimento de R$ 222 mil e a blindagem garantirá mais segurança para os agentes, especialmente em situações de enfrentamento a criminosos com risco de trocas de tiros. O uso de viaturas deste tipo é um dos compromissos da atual gestão na área de Segurança Pública e está sendo retomado após o Governo de São Paulo concentrar esforços na Saúde durante a fase mais grave da pandemia.

“Um equipamento fundamental para o policiamento e para o nosso trabalho. Isso aumenta a qualidade do trabalho e protege os policiais”, complementou o secretário da Segurança Pública, General João Campos.

A aquisição das novas viaturas para a Polícia Civil ocorreu por meio de pregão eletrônico realizado no mês passado. A PM também contará com viaturas com proteção balística. Setenta veículos estão em fase final de fabricação e serão entregues nos próximos meses. As novas viaturas da PM serão utilizadas no patrulhamento ostensivo de unidades especializadas, como o Comando de Policiamento de Choque (CPChq) e Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baeps).

Renovação de frota e equipamentos

Desde o início da atual gestão, o Governo de São Paulo tem realizado contínua renovação da frota e dos equipamentos das forças de Segurança Pública. Desde 2019, foram entregues 4.294 viaturas para reforçar a atuação das polícias Civil e Militar, beneficiando inclusive o Corpo de Bombeiros e o policiamento ambiental. O total investido nos veículos foi de R$ 286 milhões.

Somado a isto, o policiamento militar rodoviário também foi contemplado com 36 novos automóveis para atividades nas regiões de Bauru e Araraquara. O investimento nas viaturas foi realizado pela concessionária Eixo-SP, no valor de R$ 3 milhões, como previsto em contrato de concessão.

Além dos investimentos já citados, o Governo do Estado tem investido na modernização dos equipamentos das polícias paulistas, cujos investimentos já ultrapassaram R$ 200 milhões para aquisição de novas pistolas, fuzis, armas de incapacitação neuromuscular, escudos balísticos, entre outros. Além disto, foram investidos outros R$ 4,2 milhões na compra de 105 drones que já estão sendo utilizados nas ações de policiamento preventivo e ostensivo em todo o Estado.

Foto: Governo do Estado de São Paulo