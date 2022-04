Famosos marcam presença na gravação de DVD do cantor Tierry em São Paulo

Felipe Prior, Natali Matos e Mc Kekel prestigiaram a gravação que contou com participações de Zezé di Camargo e Wesley Safadão.

O cantor Tierry gravou ontem em São Paulo seu novo DVD de trabalho intitulado ”Rolê de Milhões” e contou com participações especiais de Luan Santana, Zezé Di Camargo, MC Danny, Wesley Safadão, Israel e Rodolfo. No palco do ”Espaço das Américas” na Zona Oeste, o cantor baiano apresentou ao lado de seus convidados um show animado e repleto de efeitos especiais, com uma grande estrutura.

Na plateia muitos famosos marcaram presença. Nomes como Felipe Prior, Lucas Guimarães, Biel, Mc Kekel, Tays Reis, Natali Matos e Mirela Janis.

Antes da fama, Tierry ganhou destaque como compositor. Ele é conhecido nacionalmente por letras nas vozes de grandes nomes do forró e sertanejo. “Rita”, “Cabeça Branca”, “Amoreco”, “Os Anjos Cantam”, “Choque Térmico”, ”Duvido Você não Tomar Uma”, são algumas das composições assinadas por ele. No ano de 2015 iniciou a sua própria carreira solo de cantor e tem feito sucesso. Este DVD é um dos maiores trabalhos já produzidos por Tierry e foi produzido durante muitos meses.