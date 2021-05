São José Futsal perde para o Magnus,fora de casa, pela Liga Nacional

São José estréia na Liga Nacional com uma derrota, por 3×1, contra o Magnus, fora de casa. O próximo compromisso joseense já é pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira, 07, contra o Minas, fora de casa. Gol marcado por Joãozinho, na segunda etapa.

Crônica

Jogando fora de casa o São José começou a partida com sua defesa equilibrada, estudando o jogo do time adversário, que ia tentando achar as brechas para o gol, sem sucesso. Passado os primeiros minutos a marcação joseense começou a subir, pressionando mais o Magnus em busca do primeiro gol.

SÃO JOSÉ FUTSAL

No entanto a defesa do time da casa também estava atenta e a partida era muito igual e com grande disputa pela bola a todo momento. O São José se alternava entre defesa baixa e alta, o que acabou gerando boas oportunidades de gol, principalmente com jogadas pelas alas e chutes à longa distância. O tempo ia passando e nada de gols.

Foram nos minutos finais que o marcador foi inaugurado. Primeiro o goleiro Lucas entrou e pegou um chute de 10 metros, após a sexta falta marcada contra o São José. Alguns minutos depois o Magnus trabalhou rapidamente e fez o primeiro com chute de média distância. A equipe visitante ainda tentou, mas não conseguiu o empate antes da saída para o intervalo.

Segundo tempo

Atrás no marcador, o São José começou a etapa complementar com a marcação alta, pressionando e buscando o empate. Assim algumas chances já foram criadas com a equipe visitante levando a melhor nos lances.

A partir dos 5 jogados o equilíbrio visto no primeiro tempo se repetiu e a disputa era forte no meio. No entanto nesse momento o Magnus achou o segundo e ficou mais focado em sua defesa. Dessa forma as melhores oportunidades eram dos visitantes, que não se converteram em gols.

Liga Nacional de Futsal

Faltando pouco menos de 6 minutos no fim Ronney entrou como goleiro linha e, após alguns minutos, Joãozinho diminuiu o marcador após uma rápida troca de passes no fundo. Antes do fim o Magnus aumentou o marcador para 3×1 após um chute de 10 metros e não dava tempo para mais nada.