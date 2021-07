Castramóvel abre inscrições para pets do Galo Branco

A partir de quarta-feira (21), os moradores do Galo Branco e demais bairros de Eugênio de Melo podem fazer inscrições para a castração de cães e gatos que será realizada pela unidade móvel veterinária da Prefeitura de São José dos Campos. Eles podem comparecer à Escola Municipal Possidônio de Freitas até sexta (23) ou entre os dias 28 e 30, das 9h às 15h.

Castramóvel

As cirurgias serão realizadas pelo castramóvel nos dias 31 deste mês e 1° de agosto, das 8h às 18h. Para estruturar a logística e respeitar o tempo dos procedimentos conforme a espécie e o sexo do pet, o limite máximo de inscrições para fêmeas é de 120 caninas e 30 felinas por dia de atendimento.

Pet

Não serão castrados animais braquicefálicos (focinho achatado), como os gatos persas e os cães das raças pug, bulldog francês e inglês, boston terrier, boxer, shih tzu, ihasa apso e pequinês.

Critérios

Tutores

• Residir prioritariamente no Galo Branco ou em bairros adjacentes

• Ter idade mínima de 21 anos

• Apresentar cópia do RG, CPF e comprovante de endereço

• Para quem tem mais de 60 anos, indicar um condutor com idade inferior para conduzir o animal no dia da cirurgia e ter condições físicas de carregá-lo sob efeito anestésico no pós-operatório

Animais

• Somente cães ou gatos

• Não podem ser utilizados para fins comerciais ou de competições

• Devem estar em boas condições de saúde (não estar obeso, caquético nem apresentar doenças (como as de pele aparentes), desgaste físico, anemia)

• Fêmeas não devem estar no cio, prenhas ou amamentando no dia da cirurgia

Idade e peso

• Gatos – 4 meses a 8 anos

• Cães (até 20 quilos) – 6 meses a 8 anos

• Cães (até 25 quilos) – 6 meses a 6 anos

• Cães (mais de 25 quilos) – 6 meses a 6 anos (serão atendidos de acordo com a quantidade de senhas para essa categoria e capacidade de atendimento da equipe médica veterinária)

Observações

• Poderão ser castrados até 2 animais por CPF

• Cada inscrito deve levar a própria garrafa de água e caneta esferográfica azul

• Obrigatório o uso de máscara de proteção

• Todos devem manter o distanciamento de 2 metros

• Não será permitida a entrada de crianças e jovens de 21 anos

• Tutores que não comparecerem no dia da cirurgia com os respectivos animais não poderão fazer novas inscrições no programa por 180 dias

Imagem de huoadg5888 por Pixabay