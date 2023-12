Sucesso de público dentro da programação “Viagem teatral”, chega ao Palco do teatro do SESI em São José dos Campos, com Amanda Acosta no papel-título.

Pela primeira vez em São José dos Campos, adaptação do premiado livro de Heloisa Seixas e Julia Romeu apresenta a trajetória de Carmen Miranda para toda a família, com linguagem de Teatro de Revista. A direção é de Kleber Montanheiro, ganhador do APCA de melhor direção artística de 2022.

No dia 06 de Dezembro, quarta-feira, estreia em São José dos Campos, o musical “Carmen, a Grande Pequena Notável”. O espetáculo cumpre curta temporada, de 06 de Dezembro de 2023 a 17 de Dezembro de 2023, no teatro do SESI,

Os ingressos são gratuitos e devem ser solicitados através do site do SESI, no link abaixo:

A classificação indicativa é livre.

Com a proposta de apresentar a trajetória de Carmen Miranda (1909-1955) para toda a família, o musical “Carmen, a Grande Pequena Notável”, dirigido por Kleber Montanheiro, já foi visto por milhares de pessoas, tendo sua estreia em 2018 no CCBB São Paulo, no contexto das comemorações aos 110 anos de Carmen Miranda. Em cena, no papel de Carmen Miranda, a premiada atriz Amanda Acosta. O elenco ainda conta com a participação de Daniela Cury, Gustavo Rezende, Gabriella Britto, Jonathas Joba, Júlia Sanchez e Roma Oliveira, além dos músicos Maurício Maas, Betinho Sodré, Monique Salustiano e Fernando Patau. O musical é inspirado no livro homônimo de Heloisa Seixas e Julia Romeu, vencedor do Prêmio FNLIJ de Melhor Livro de Não-Ficção (2015). Portuguesa radicada no Brasil, Carmen Miranda tornou-se um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Para contar sua história, a produção adota a estrutura, a estética e as convenções do Teatro de Revista Brasileiro – um marco na época – no qual a artista também se destacou. “Utilizamos a divisão em quadros, o reconhecimento

imediato de tipos brasileiros e a musicalidade presente, colaborando diretamente com o texto falado, não como um apêndice musical, mas sim como dramaturgia cantada”, explica o diretor Kleber Montanheiro. Esse tradicional gênero popular faz parte da identidade cultural brasileira, mas, recentemente, está em processo de desaparecimento da cena teatral por falta de conhecimento, preconceito artístico e valorização de formas americanizadas e/ou industrializadas de musicais. O musical é inspirado no livro homônimo de Heloisa Seixas e Julia Romeu, vencedor do Prêmio FNLIJ de Melhor Livro de Não-Ficção (2015). A encenação tem a proposta de preservar a memória sobre a “pequena notável”, como a cantora era conhecida, e sobre a época em que ela fez sucesso tanto no Brasil como nos Estados Unidos, entre os anos de 1930 e 1950. Por isso, os figurinos da protagonista são inspirados nos desenhos originais das roupas usadas por Carmen Miranda; já as vestes dos demais personagens são baseadas na moda dessas décadas. “As interpretações dos atores obedecem a prosódia de uma época,

influenciada diretamente pelo modo de falar ‘aportuguesado’, o maneirismo de cantar proveniente do rádio, onde as emissões vocais traduzem um período e uma identidade

específica”, revela Montanheiro. A cenografia reproduz os principais ambientes propostos pelo livro. Esses espaços físicos são: o porto do Rio de Janeiro, onde Carmen desembarca ainda criança com seus pais; sua casa e as ruas da Cidade Maravilhosa; a loja de chapéus, onde Carmen trabalhou; o estúdio de rádio; os estúdios de Hollywood e as telas de cinema; e o céu, onde ela foi cantar em 5 de agosto de 1955. Cada cenário traz ao fundo uma palavra composta com as letras do nome da cantora em formatos grandes. Por exemplo, a palavra ‘MAR’ aparece no porto, e ‘MÃE’, na casa dos pais da cantora. Sobre Kleber Montanheiro – Direção, Cenários e Figurinos. Multiartista com 30 anos de carreira, é diretor cênico, cenógrafo, figurinista, iluminador e artista visual em expografia. Indicado a mais de 25 prêmios (FEMSA, APCA, Shell, Prêmio Bibi Ferreira e Prêmio DID – Destaque Imprensa Digital) em diversas categorias, foi contemplado pela maioria delas. Destacam- se em sua direção espetáculos

como “Ópera do Malandro”, de Chico Buarque de Holanda; “Carmen, a Grande Pequena Notável”, de Heloísa Seixas e Júlia Romeu; “Nossos Ossos”, do livro homônimo de Marcelino

Freire e, atualmente, “Tatuagem”, um musical adaptado do filme de Hilton Lacerda, pelo qual recebeu indicações aos prêmios Bibi Ferreira e APCA como melhor diretor. Por “Carmen, a

Grande Pequena Notável”, recebeu o Prêmio São Paulo de Melhor Figurino. Está indicado ao prêmio DID – Destaque imprensa Digital como melhor diretor pelo espetáculo musical “Tatuagem” e foi recentemente vencedor do prêmio APCA de melhor direção do ano de 2022 pela mesma montagem. Sobre Heloisa Seixas – Autora do Livro e do Roteiro da Peça. A carioca Heloisa Seixas trabalhou muitos anos na imprensa do Rio de Janeiro antes de dedicar-se exclusivamente à literatura. É autora de mais de 20 livros, incluindo romances, contos, crônicas e obras infanto-juvenis, além de peças de teatro. Foi cinco vezes finalista do prêmio Jabuti e duas vezes finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, com seus livros “Pente de Vênus, “A Porta”, “Pérolas Absolutas”, “O Oitavo Selo” e “Agora e na Hora”. Seu livro mais

recente é “O Livro dos Pequenos Nãos”, da Companhia das Letras, semifinalista do prêmio Oceanos. Autora dos musicais “Era no Tempo do Rei” e “Bilac Vê Estrelas”, ambos em parceria com Julia Romeu, Heloisa fez para o teatro a peça “O Lugar Escuro”, uma adaptação de seu livro homônimo sobre a doença de Alzheimer. Este espetáculo rendeu para a atriz Camilla Amado o Prêmio Especial APTR de 2014. Sobre Julia Romeu – Autora do Livro e do Roteiro da Peça. Em parceria com Heloisa Seixas, Julia Romeu escreveu os musicais “Era no Tempo do

Rei” (2010), com músicas de Aldir Blanc e Carlos Lyra; e “Bilac Vê Estrelas” (2015), que venceu os prêmios Bibi Ferreira de Melhor Musical Brasileiro, Shell e APTR, com canções de Nei Lopes.

As duas também são autoras do livro “Carmen: A Grande Pequena Notável”, a biografia de Carmen Miranda para crianças, vencedora do Prêmio FNLIJ de Melhor Livro de Não-Ficção de 2015. Além disso, ela trabalha como tradutora literária há mais de dez anos e é mestre em Literaturas de Língua Inglesa pela UERJ.

Ficha Técnica Resumida: Autoras do livro e adaptação teatral: Julia Romeu e Heloisa Seixas. Direção, cenários e figurinos: Kleber Montanheiro. Desenho de luz: Marisa Bentivegna. Direção Musical: Ricardo Severo. Visagismo: Anderson Bueno. Elenco: Amanda Acosta (Carmen Miranda), Daniela Cury, Gustavo Rezende, Gabriella Britto, Jonathas Joba, Júlia Sanchez e Roma Oliveira. Músicos: Maurício Maas, Betinho Sodré, Monique Salustiano e Fernando Patau. Direção de produção: Maurício Inafre. Produção: Uma Arte Produções Artísticas & Cia Da Revista.

“Carmen, a Grande Pequena Notável”

Serão apenas 07 apresentações nas seguintes datas e horários:

06/12 – 20h

07/12 – 20h

08/12 – 20h

13/12 – 20h

14/12 – 20h

16/12 – 20h

17/12 – 20h

No Teatro do SESI de Sesi – São José dos Campos

Av. Cidade Jardim , 4389 – Bosque dos Eucaliptos – São José dos Campos – SP Cep: 12232-000

Tel: (12) 3919-2000

Whatsapp: (12) 99635-9574

e-mail: susjcampos@sesisp.org.br

Entrada franca, com informações e ingressos solicitados através do portal do site do SESI/ S.J. dos Campos.