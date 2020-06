Campanha solidária Virando o Jogo recebe apoio internacional

Ação promovida pelo Instituto Futebol de Rua irá ajudar 914 famílias no mês de junho; estrelas como os uruguaios Diego Lugano e Diego Aguirre já apoiaram a causa

A campanha solidária Virando o Jogo, lançada pelo Instituto Futebol de Rua no mês de abril, segue reunindo estrelas do futebol nacional e internacional para arrecadar doações. Além dos brasileiros, os uruguaios Diego Lugano e Diego Aguirre também declararam apoio à ação. Ao todo, 31 atletas, treinadores e personalidades do esporte já participaram da campanha.

Além da arrecadação de materiais de limpeza, higiene e alimentos para a montagem de kits, o Instituto Futebol de Rua, em parceria com a Rede Esporte pela Mudança Social (Rems), irá atender 914 famílias com cartões alimentação. Mais de 340 cestas básicas já foram arrecadadas pela campanha, além de R$ 2.600 que serão revertidos em produtos para doação.

Todas as doações são destinadas para as famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Instituto, em parceria com a Fundação de Ação Social de Curitiba. Para quem quiser colaborar com a campanha, os produtos são recebidos na sede do Instituto Futebol de Rua toda segunda e quarta-feira, das 9h às 12h, e nas terças, das 13h às 17h. Além disso, é possível realizar uma contribuição financeira por meio de depósito bancário.

Campanha Solidária – Instituto Futebol de Rua

Doações: alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza.

Data: toda segunda e quarta-feira, das 9h às 12h, e nas terças, das 12h às 17h, no Instituto Futebol de Rua, ou em qualquer dia por meio de depósito bancário.

Local: Sede do Instituto – Rua Antônio Moreira Lopes, 190 – Cajuru, Curitiba – PR.

Conta bancária:Instituto Futebol de Rua

CNPJ 08.607.847/0001-40

Banco do Brasil

Agência 1518-0

Conta Corrente 28234-0



Criado em 2006, o Instituto Futebol de Rua é uma organização sem fins lucrativos que utiliza o esporte e a cultura como ferramentas para o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Presente em 12 estados, 22 cidades e com mais de dois mil beneficiários, o Instituto conta com metodologia exclusiva que alia aulas de formação humana ao futebol.