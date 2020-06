ASSERJ arrecada mais de 82 mil kg de alimentos em live no Cristo Redentor

Neste sábado, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, o Cristo Redentor, recebeu um Festival Solidário de Música inédito e virtual, realizado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) com o propósito de homenagear os colaboradores do setor supermercadista brasileiro e arrecadar alimentos para a campanha social “Cristo Redentor, Eu Quero Doar”, da Arquidiocese do Rio.

Arquidiocese do Rio de Janeiro

Em parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, o evento foi acompanhado por mais de 17 mil pessoas pelas redes sociais e foram arrecadados mais de 82 toneladas de alimentos que serão entregues à famílias em situação de vulnerabilidade social e a instituições sociais com as quais a Fundação Cristo Eu Quero Doar trabalha, como o Asilo Socorrinho, a Toca de Assis, as Irmãs Missionárias da Caridade, entre outras.

Foto: Chris Wagner

Foto: Chris Wagner

Toni Garrido & Preta Gil

Durante quatro horas de live, ao pôr do sol, em um dos cenários mais icônicos do Rio e do mundo, os artistas Toni Garrido e Preta Gil se apresentaram e cantaram alguns dos grandes sucessos da música popular brasileira, como Jesus Cristo, Girassol, Na Rua Na Chuva Na Fazenda, Erê, Amor que não se mede, A Novidade, Deusa do Amor, Várias Queixas, Azul, Sinais de Fogo, entre outras.

Cantor Toni Garrido-Foto: Chris Wagner

Toni Garrido-Foto: Chris Wagner

O evento memorável, teve a presença do presidente da ASSERJ, Fábio Queiróz, e o reitor do Santuário Cristo Redentor do Corcovado, Padre Omar, que embalaram um talkshow a respeito da importância de um evento como esse neste atual cenário mundial. Conduzido pela apresentadora Bárbara Coelho e pela influencer de supermercados Carol Chokyu, a live contou com diversos depoimentos de colaboradores de supermercados.

Padre Omar também contribuiu para a diversão do público em casa cantando músicas em parceria com o sambista Gabrielzinho do Irajá.

CRISTO REDENTOR SE VESTIU DE SUPERMERCADO

Um dos momentos mais emocionantes da transmissão foi a projeção de luzes no Cristo Redentor homenageando todos os colaboradores de supermercados do Brasil.

O monumento vestiu um uniforme e crachá de operador de caixa. Depois foram projetadas fotos e vídeos de funcionários dentro das lojas, além de mensagens de agradecimento aos colaboradores que estão diariamente na linha de frente durante a pandemia do novo coronavírus, garantindo o abastecimento pleno da população.

Uma das projeções trouxe os tradicionais cartazes de promoção em supermercados, com o fundo amarelo e letras desenhadas com palavras de agradecimento pela dedicação de todos. Em seguida, alimentos saíram de um carrinho de supermercado formando a frase “Tudo vai ficar bem”.

Foto: Chris Wagner

Foto: Chris Wagner

Foto: Chris Wagner

FESTIVAL DE EMOÇÕES

O presidente da ASSERJ, Fábio Queiróz, revela o imenso orgulho de poder fazer uma ação como essa, uma live para todo Brasil. “O setor supermercadista emprega 2 milhões de pessoas diretamente e 6 milhões indiretamente. Eu tenho muito orgulho de dizer que esses bravos heróis estão trabalhando há mais de 90 dias para manter todos abastecidos.”

Fábio estende o parabéns aos pequenos produtores, às indústrias, os transportadores e distribuidores que auxiliam nesta cadeia. E revela a gratidão de anunciar o cumprimento desta missão de abastecimento pleno até o momento.

Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ)

“A ASSERJ se integra ao nosso tão preciso monumento do Cristo Redentor num momento de grande importância e de instabilidade do nosso país e da nossa cidade do Rio de Janeiro de modo especial. Não tem lugar mais lindo no mundo para a gente poder marcar na história esse momento. Uma live beneficente que vem estabelecer uma positiva conexão”, destaca Padre Omar.