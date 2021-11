Anéis: conheça as tendências e modelos mais bonitos do mercado

Os acessórios são usados para turbinar o look e deixá-lo ainda mais bonito e completo. Dentre eles os anéis são peças muito importantes, isso porque eles conferem um charme especial para a região das mãos, que se sobressaem quando falamos ou gesticulamos. Outro fator importante é que você pode fazer até mesmo um mix de anéis e colocá-los todos juntos para criar um contraste entre os tamanhos e as cores também.

Se você quer saber mais sobre modelos de anéis, este artigo vai te ajudar nisso. Aqui serão apresentados alguns dos tipos mais em alta para você poder sair sem se preocupar em errar no look. Em se tratando de anéis minimalistas, quanto mais melhor. A ideia é ter uma variedade boa e conseguir combinar as peças de forma a ter um look bonito, equilibrado e charmoso.

Imagem: Piuka

Pedrarias coloridas

Se o seu objetivo é comprar anéis diferentes, que tenham personalidade e chamem a atenção. Busque pelos modelos que trazem pedras coloridas, elas são muito lindas, alegres, divertidas, mas ao mesmo tempo transmitem um charme e deixam o look chique e elegante. Podem ser usadas nas mais diversas ocasiões, desde as mais básicas até os eventos mais luxuosos. As pedras podem ser coloridas ou então de um único tom, como laranja, rosa, verde ou azul.

Imagem: Piuka

Anel regulável

Outra tendência muito diferente e até mesmo divertida são os anéis reguláveis. A vantagem deles é que conforme você quiser trocar de dedo, é possível usar a mesma peça, basta apenas regular ele. Além disso, eles também podem vir com pequenas pedrinhas super charmosas que deixam ele mais alegre e especial, ele é menor em tamanho e mais minimalista e pode ser usado com um mix de outras peças também.

Imagem: Piuka

Anel aberto

O anel aberto tem ganhado o coração das mulheres, seu charme está exatamente por ele não ser um círculo completo, mas sim aberto na parte de cima, o que também permite a pessoa fazer um pequeno ajuste de tamanho conforme o tamanho do dedo, se necessário. Ele pode vir ou não acompanhado de algum detalhe ou pedras.

Imagem: Piuka

Formato de serpente

Outra tendência bastante diferente são os formatos não convencionais, eles podem ser pontiagudos, hexagonais, quadrados e até mesmo em formatos de animais. A serpente é uma estampa muito usada. Geralmente, por já trazerem essa característica, não costumam vir acompanhados de muitas pedras cravejadas, por isso, são mais lisos e até mesmo minimalistas.

Imagem: Piuka

Anéis lisos

A graça e o charme dos anéis lisos não são as pedras ou as cores delas, mas sim o formato. Existe uma infinidade de modelos, um mais bonito que o outro. Eles podem ser usados como complemento de um look mais formal ou para o período diurno ou então em um mix de anéis bem pensado que pode trazer muita elegância e versatilidade. A ideia aqui é apostar em modelos mais simples, mas isso não quer dizer que são modelos menores.