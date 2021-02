BYD é destaque na Top Brands 2020 em pesquisa realizada pela Fotovolt

Uma das publicações nacionais mais importantes sobre energia solar destaca a BYD em diferentes posições, e a evidência como a melhor em armazenamento de energiaESS

A BYD, gigante global de energia limpa, foi destaque no Top Brands Brasil 2020, na pesquisa realizada pela revista Fotovolt. Mais de sete mil usuários e especificadores profissionais de produtos para geradores fotovoltaicos participaram da pesquisa e indicaram as marcas de destaque de 25 itens utilizados nessas instalações.

BYD 1º lugar na categoria de Armazenamento de Energia ESS

A BYD, mais uma vez, se destacou por sua atuação e ocupou o 1º lugar na categoria de Armazenamento de Energia ESS devido à tecnologia oferecida em seu ESS Container, um sistema de armazenamento aplicável para as mais diversas necessidades em eficiência energética. Composta com fosfato de ferro lítio (LiFePO4), a composição química mais segura do mundo na atualidade, o produto faz o gerenciamento, monitoramento e comunicação por meio de seu Sistema de Conversão de Potência (PCS), além de possuir um sistema integrado para controle de temperatura e supressão de incêndios.

Top Brands Brasil 2020

A empresa também teve notoriedade no segmento dos Módulos Policristalinos, ficando em 2º lugar no ranking. Os módulos fotovoltaicos BYD proporcionam independência energética e economia garantida, podendo ser aplicados nas áreas urbanas, rurais, indústrias, comércio, residências, condomínios e usinas. Os módulos policristalinos de silício possuem uma estrutura celular menos ordenada e representam um menor custo em sua produção de painéis fotovoltaicos, viabilizando assim, uma ótima eficiência e garantindo acessibilidade à solução.

O prestígio da empresa também salta para as baterias. A BYD ocupou o 3º lugar no ranking, disputados com marcas distintas no mercado brasileiro, consagrando-se também nesta categoria.

Na categoria Módulos Monocristalino, a BYD levou o 4º lugar. Esses módulos são utilizados na geração de energia solar assim como os policristalinos, contudo, possuem uma maior eficiência já que suas células são compostas de um único cristal de silício, causando assim uma otimização no fluxo de corrente.

Adalberto Maluf, Diretor de Marketing e Sustentabilidade da BYD

Segundo Adalberto Maluf, Diretor de Marketing e Sustentabilidade da BYD, “A BYD investiu muito no Brasil para fabricar módulos fotovoltaicos e fazer pesquisa no país. Além de financiar o laboratório fotovoltaico da Unicamp, montamos o mais completo laboratório de P&D e usina laboratório do país, para que possamos desenvolver aqui novas soluções adaptadas à realidade brasileira”.

Armazenamento de Energia – destaque da BYD no Top Brands 2020

O sistema de armazenamento de energia BYD atende diferentes segmentos como concessionárias de energia, indústrias em geral, propriedades rurais, portos, aeroportos e, até mesmo, bases militares

Vantagens do ESS Container

ü Redução do consumo de energia elétrica nos horários de pico

ü Geração de energia de acordo com a necessidade de uso

ü Modulação de frequência com funções AVC e AGC

ü Eletricidade de transmissão e distribuição

ü Smart-grid

ü Micro-grid

ü Uso de Baterias de Ferro-Lítio

ü Ciclo de vida longa

ü Alta densidade energética

ü Fabricação e uso ecológico

BYD – gigante global da energia limpa

A BYD foi por quatro anos consecutivos (de 2015 a 2018) a maior fabricante global de baterias de lítio-ferro e de veículos elétricos e plug-in. A empresa está presente nos seis continentes, com veículos operando em mais de 300 cidades de 50 países. Superando 220 mil funcionários distribuídos em mais de 30 fábricas ao redor do globo (sendo 20 mil engenheiros pesquisadores que já desenvolveram acima de 24 mil patentes). A BYD é ainda a segunda maior fornecedora de componentes para celulares, tablets e laptops no mundo. Em 2019, a empresa alcançou a terceira posição entre as companhias que estão mudando o mundo para melhor, “Change The World”, da Revista Fortune, e, em 2016, ganhou o prêmio Zero Emission Eco system da ONU, entre outros prêmios internacionais.

No Brasil, a BYD abriu sua primeira fábrica em 2015 para produção de chassis de ônibus elétricos e comercialização de veículos e empilhadeiras em Campinas, interior de São Paulo. Em abril de 2017, inaugurou sua segunda planta, para produção de módulos fotovoltaicos, consolidando-se como uma das líderes desse importante mercado no Brasil. Em 2020, a BYD iniciou a operação de sua terceira planta fabril no País, em Manaus, para a produção de baterias. A BYD também é responsável por dois projetos de SkyRail (monotrilho) no país: Em Salvador, com o VLT do Subúrbio, e na cidade de São Paulo, com a Linha 17 – Ouro. A BYD Brasil emprega 365 funcionários nas cidades de Campinas, São Paulo, Salvador, Manaus, Vitória, Curitiba e Rio de Janeiro.