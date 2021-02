Cras faz atendimentos em ação social no Chácaras Reunidas

Nesta semana, a Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, participou da ação promovida pela Assecre (Associação de Empresários do Chácaras Reunidas) e pela Fênix, entidade que auxilia no desenvolvimento de crianças, para entrega de cestas básicas a famílias carentes da região do Chácaras Reunidas.

Cras

Durante o evento, os profissionais do Cras Anhembi, unidade responsável pela área, fizeram 12 atendimentos sociais que incluem orientações sobre benefícios e programas sociais, além de 8 novas inscrições e 40 atualizações no banco de dados do CádÚnico.

Atendimento

O Cras é uma unidade da assistência social responsável pelo atendimento a famílias e funciona como porta de entrada para os serviços, benefícios e programas sociais no município.

O trabalho realizado nas unidades busca prevenir as ocorrências de situações de riscos sociais, por meio de oficinas, atendimentos e acompanhamentos sociais, além de atividades com famílias para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

No momento, por orientação do Ministério da Cidadania, as atividades em grupo estão suspensas e ainda não têm data para serem retomadas.

Serviços

Todas as unidades dos Cras funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A orientação é para que os usuários façam o contato sempre com a unidade mais próxima da residência.

