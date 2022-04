Campos do Jordão recebe edição brasileira do Giro d’Itália

Um dos mais tradicionais eventos do ciclismo mundial acontecerá neste domingo (3). Largada acontecerá no Parque Capivari

Campos do Jordão (SP) será palco da edição brasileira de uma das mais importantes e tradicionais competições de ciclismo do mundo, o Giro d’itália Ride Like a Pro Brasil. O evento é uma extensão do centenário Giro d’Italia, contará com cerca de 1,9 mil atletas inscritos e acontecerá neste domingo (03/04), mas as atividades culturais começaram sexta-feira (01/04), nas dependências do Parque Capivari.

Campos do Jordão

A estrutura para os visitantes está pronta, com várias opções para quem deseja acompanhar a prova ou simplesmente aproveitar o que Campos do Jordão tem de melhor. A Expo Village, preparada para o evento, conta com área gastronômica, Bike Parking, lojas esportivas e estandes dos patrocinadores e Recovery Zone, além de sanitários. Haverá ainda uma ampla programação musical no sábado, com vários shows de bandas e DJs. Os atrativos permanentes do parque, como Pedalinho e Roda Gigante, também estão disponíveis.

O teleférico para o Morro do Elefante, uma das principais atrações do Parque Capivari, está em fase de revitalização e será entregue ao público em breve.

Segurança

A organização do evento investiu fortemente em segurança, para garantir a integridade dos competidores e um atendimento rápido e eficiente sempre que necessário. O Giro d’Itália contará com 10 Pick ups e 20 motos que farão o suporte operacional, além de 4 motos com batedores para o acompanhamento da prova. Mais três bases de assistência estarão espalhadas pelo percurso.

Para eventuais atendimentos médicos, a prova contará com uma carreta, oito ambulâncias de suporte avançado e outras oito motos médicas, além de dez leitos para atendimento médico no Village.

Giro d’Italia

Confira a programação do Giro d’itália Ride Like a Pro Brasil

Sábado (02/04)

Abertura Expo Village | 09h

Entrega de Kits | 09h às 22h

Briefing Técnico | 15h

Encerramento Expo Village | 22h

Line Up

DJ Henrique | 09h às 10h30

Banda Twoze | 10h30 às 12h

DJ Henrique | 12h às 13h30

Banda Quarteto Fantástico | 13h30 às 15h

DJ Henrique | 15h30 às 16h30

Banda IRW Baptista Trio | 16h30 às 18h

DJ Henrique | 18h30 às 20h

Banda Malevola | 20h às 21h30

DJ Henrique | 21h30 às 22h

Domingo (03/04)

Abertura portões de largada | 06h

Largada da prova | 07h

Abertura Expo Village | 8h

Premiação | 14h

Encerramento Expo Village | 17h

Horários de Funcionamento – Parque Capivari

Sexta-feira: 14h às 20h

Sábado: 09h às 20h

Domingo: 07h às 17h

Foto:Divulgação