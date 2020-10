COOPERADOS SÃO IMPACTADOS COM CAMPANHA DE FIDELIZAÇÃO DA COOP

A Coop – Cooperativa de Consumo está colhendo bons resultados com a sua campanha de fidelização, a qual visa reconhecer, valorizar e encantar os cooperados que estão sempre presentes nas lojas e drogarias.

Ao acumular R$ 750,00 ao longo dos 90 dias que antecedem o mês de aniversário (média mensal de R$ 250,00), o cooperado é contemplado com um bolo de um quilo da marca Delícias da Coop, no sabor que desejar. Apenas nos primeiros oito meses deste ano, a Cooperativa entregou 45 mil bolos e presenteou cerca de 300 mil cooperados com descontos, segundo aponta Lucas Barros, analista de CRM.

Campanha de fidelização da Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 850 mil cooperados ativos que frequentam a sua rede, formada por 32 lojas de supermercados, 57 drogarias e três postos de combustíveis, e fazem aquisições identificadas por meio do seu número de associado.De acordo com Tamires Lima, analista de redes sociais, o retorno da campanha também vem na forma de elogios e gratidão, registrados na Central de Relacionamento e nas redes sociais. “Em agosto, das 4 mil interações em nossas redes sociais, 7% foram relacionadas à campanha de reconhecimento dos aniversariantes”, contabiliza a analista.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui cerca de 6 mil colaboradores diretos e está presente no Grande ABC, Piracicaba, São José dos Campos, Sorocaba e Tatuí.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.