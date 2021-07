Bruno Conti/Lourival Roldan são campeões na UTV Extra no Rally RN1500

Após mais de 1.000 quilômetros de um roteiro desafiante, a Território Motorsport terminou neste sábado, o tradicional rali nordestino. Prova é válida pelo Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country

A dupla da Território Motorsport, Bruno Conti/Lourival Roldan #145, conquistou o título na UTV Extra da 23ª edição do Rally RN1500. O tradicional rali terminou neste sábado (3), no município de São Miguel do Gostoso, após vencerem também a última etapa na categoria. A prova, que largou na quarta-feira (30), de Campina Grande/PB, teve quatro dias e um roteiro de 1.065 quilômetros e foi válida pela segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country.

Neste quarto dia de disputas, os competidores enfrentaram areia, dunas, navegação por GPS e finalizaram em meio a belas paisagens do litoral potiguar. A Especial (trecho cronometrado) teve aproximadamente 163 quilômetros. Roberto Keller/Flávio Bisi #106 terminaram a etapa em 10º na UT2 e com o 16º tempo da geral (2h30m05s). A dupla Luiz Nacif/Fausto Dallape #148 completou em 2h37m00s, em 2º na UTV Over 45 (UOV). Dan Nacif/Leonardo Magalhães #160 não largaram para a 4ª etapa.

Conti comemorou mais um resultado positivo – antes foi campeão do Rally Jalapão há duas semanas – “Foi uma prova muito legal, com Especiais boas e difíceis. Tiveram disputas interessantes e o Lourival é um navegador muito experiente e o aprendizado foi grande nestes dias”, afirma o jovem piloto de Vinhedo /SP. “Valeu muito ter participado desta prova com o Bruno. Mostrou ser um piloto que ouve os avisos e conselhos do navegador, que aprende e tem potencial para brigar com os primeiros na geral”, elogia o Roldan, Campeão do Dakar nos UTVs, com 12 participações no maior rali do mundo.

Roldan conta sobre uma situação ocorrida na última Especial num trecho à beira mar. “Entramos na região das dunas e mantivemos um ritmo forte. Próximo ao final pegamos um waypoint e saímos para praia, por não ter visto uma saída pouco visível e chegamos no mar, quando fomos ultrapassados tirarmos o pé do acelerador para retornar às trilhas de areia. Poderíamos ter continuado pela praia, mas voltamos e seguirmos pelo caminho da planilha, para ser correto. Perdemos tempo, mas precisava mostrar que uma situação desta num Dakar ou SARR (South American Rally Race), é importante que o caminho correto prevaleça.”

“Andamos limpo, um dia sem nenhum problema, tinha bastante duna e areia e foi uma Especial boa. No geral foi um rali técnico e prazeroso de se andar. Como estamos com um UTV novo e fizemos dois ralis com intervalo de 10 dias então não houve tempo hábil para mexer no carro, mas agora é foco no Sertões”, explica o piloto gaúcho (Santa Cruz do Sul), Keller. “Essa última especial teve também navegação por GPS mas foi um dia tranquilo, sem incidentes que pudessem prejudicar o nosso desempenho e estou muito feliz em chegar em São Miguel do Gostoso. Foi um rali de superações”, completa Bisi.

Luiz Nacif/Fausto Dallape #148 terminaram o rali em 8º na UOV, já Dan Nacif/Leonardo Magalhães #160 que enfrentaram problemas e não largaram na último dia fechou o rali em 18º na UT2.

Para Edu Piano que, desta vez, não competiu e acompanhou o rali como chefe de equipe foi um rali exigente que testou também os limites e a resistência dos equipamentos “Rali difícil e duro, principalmente na região do Seridó, tanto que vários ficaram pelo caminho. Mas como sempre é uma prova fantástica. No geral o desempenho da equipe foi bom. Bruno levou mais um título e está evoluindo muito na pilotagem, a cada prova isso é comprovado pelos resultados”, avalia o multicampeão dos ralis. Piano ressalta também os diferenciais dos pneus: “Os pneus foram perfeitos. Os três UTVs que usaram General Tire não tiveram um furo durante os quatro dias de prova e o desempenho foi 100%. Os pilotos aprovaram a resistência e durabilidade.”

Os campeões da 23ª edição do Rally RN1500 foram: Adrien Metge (Motos), Bruno Varela/Ivo Mayer (UTVs) e Zé Hélio/Ramon Sacilotti (Carros). Os resultados completos da 4ª e última etapa podem ser acessados aqui http://chronosat.com.br/res/race_ss.php?mod=3&ss=4 e os resultado final do rali no acumulado http://chronosat.com.br/res/race.php?mod=3

Sobre a equipe – Com sede em Tatuí (SP), a Território Motorsport tem 21 anos e é uma das equipes mais tradicionais no Rally Cross Country nacional. Chefiada por Edu Piano, durante 12 temporadas (2002 a 2014) representou o time oficial da Ford Caminhões (Ford Racing Trucks) e conquistou oito títulos nos Caminhões, no Sertões. Entre 2011 e 2014, a equipe foi também a oficial da Troller (Troller Racing) na competição e foi bicampeã na Production T2. Movido a desafios, a partir de 2016, Piano passou a desenvolver e locar UTVs (Maverick X3 TM) e, desde então, disputa os Campeonatos Brasileiros de Rally Baja e Rally Cross Country, Sertões e provas internacionais. Em 2018, Edu Piano/Solon Mendes foram Campeões do Sertões nos UTVs (Over 45), o que lhes garantiu o primeiro título na categoria e o sétimo da dupla recordista da competição. Com Piano/Fausto Dallape, a equipe foi tetracampeã da Mitsubishi Cup em 2019. Rodrigo Luppi encerrou 2019 como vice-campeão do Sertões Series (UTV Pró) e Lélio Júnior/Weberth Moreira, Campeões do Sertões Series e Vice-Campeões Brasileiros de Rally Cross Country (UTV Super Production). A equipe voltou a ser campeã do Sertões em 2020 com Luppi/Maykel Justo na UT2, que foram vice-campeões na geral, quando Piano/Mendes terminaram como vice-campeões na Over Pró. Em fevereiro/2021 o time conquistou dois títulos no South American Rally Race – SARR (Argentina 18 a 27/2): Luppi/Justo – Campeões na Geral dos UTVs e Bruno Conti/Filipe Bianchini – Campeões na categoria T3.2 e 6º na geral. Já Piano/ Mendes finalizaram em 9ª na geral.

