NVIDIA Anuncia Apresentação de Evento Especial GeForce com CEO Jensen Huang

A NVIDIA transmitirá um evento especial sobre a GeForce, com um discurso do fundador e CEO Jensen Huang, no dia 1º de setembro, às 13h, Horário de Brasília.

CEO Jensen Huang

Durante o evento, Huang irá revelar as mais recentes inovações da NVIDIA em games e gráficos. Assista à apresentação em https://www.nvidia.com/en-us/geforce/special-event/ .

GeForce

Mais informações sobre o evento serão postadas em nvidianews.nvidia.com e GeForce.com .

NVIDIA



A invenção da GPU pela NVIDIA (NASDAQ: NVDA) em 1999 provocou o crescimento do mercado de jogos para PCs, redefiniu a computação gráfica moderna e revolucionou a computação paralela. Mais recentemente, a aprendizagem profunda via GPU abriu caminho para a AI moderna – a próxima era da computação – com a GPU atuando como o cérebro dos computadores, robôs e carros autônomos que percebem e entendem o mundo. Mais informações em http://www.nvidia.com.br/page/home.html .