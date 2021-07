Binder cria campanha para o aniversário de São José dos Campos

Filme em homenagem aos 254 anos da cidade destaca como é bom viver na cidade

A Binder é a responsável pela criação da nova campanha da Prefeitura de São José dos Campos em homenagem aos 254 anos da cidade. Com o mote “Que bom que é viver em São José”, a campanha enfatiza o sentimento de alegria e de orgulho dos seus moradores, que são os protagonistas e principais embaixadores de tudo o que há de bom para viver na cidade.

Para engajar e envolver o público, a Binder criou uma comunicação leve e divertida . O filme mostra como as pessoas se relacionam e interagem com a cidade, explorando alguns dos cartões postais mais amados pelos joseenses, e reforça a importância de se proteger contra a pandemia da Covid-19.

O filme – em formato de clipe, com jingle criado especialmente para comemorar a data -, está sendo veiculado na TV Vanguarda, Record, Band e SBT, e traz a mensagem “Que bom que é viver em São José. Bom é viver inspirado em você. Bom pra curtir, inovar e empreender. É bom sonhar, acreditar para chegar lá. Bom pra ser feliz. Bom pra tudo que há. Que bom que é viver em São José.” (clique na imagem para assistir)

“Que bom que é viver em São José”





Glaucio Binder, sócio e fundador da Binder

“Criamos uma campanha que traduz o quanto a cidade é boa para viver, investir, empreender, curtir e inovar. Afinal, é considerada uma das cidades com maior qualidade de vida do País”, destaca Glaucio Binder, sócio e fundador da Binder.

Como parte da estratégia, além do filme, a campanha conta com spots de rádio, anúncios e para mídia impressa e internet e peças para redes sociais.

O filme está disponível neste link.

Ficha Técnica:

Agência: Binder

Cliente: Prefeitura de São José dos Campos

Campanha: Que bom que é viver em São José

Diretora de operações: Lorena Oliveira

Atendimento: Daniel Timm

Assistente: Maria Inês

Supervisor de criação: Cauby Tavares

Redator: Cauby Tavares

Diretor de arte: Silvio Rodrigues

Mídia: Tatiana Musto

RTVC: Márcio Monteiro

Aprovação cliente: Giselle Barros

Produtora: Maori Filmes

Direção de cena: João Pinotti

Direção de fotografia: Daniel Horota

