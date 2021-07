Strategy& abre inscrições para o Programa Estagiários & Associates 2021

A Strategy&, braço de consultoria estratégica global da PwC, está com inscrições abertas para o programa Estagiários & Associates 2021. O projeto é voltado para profissionais que concluíram a universidade a partir de dezembro de 2019 ou estudantes com conclusão de curso prevista até dezembro de 2022. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto.

O Programa Estagiários & Associates traz uma proposta única que combina conhecimento estratégico, tecnologia, soft e hard skills, com escala que proporciona excelentes oportunidades de rápido crescimento profissional a jovens de diferentes áreas de formação. Desde o primeiro dia na Strategy&, os membros do programa farão parte do time de estratégia e participarão da resolução de problemas e desafios complexos de clientes.

“É um ambiente bastante dinâmico e que possibilita trabalharmos com diversos clientes e em diferentes indústrias, como Bens de Consumo, Siderurgia e Serviços Financeiros. Atualmente, estou trabalhando em um projeto do setor do Agronegócio. Essa pluralidade é altamente valiosa para nosso desenvolvimento profissional”, afirma Victor Shih, associate da Strategy&.

O programa também promove o desenvolvimento em áreas como estratégia organizacional e tecnologia, entre outras essenciais para o sucesso dos negócios de nossos clientes. “Estou na firma há quatro meses e já consegui participar de três projetos em diferentes setores, o que me permitiu, mesmo em pouco tempo, agregar habilidades e conhecimentos relacionados, sobretudo, ao mundo digital”, pontua Victória Duarte, estagiária da Strategy&.

Programa Estagiários & Associates – Strategy& Pré-requisitos:

Graduação completa em qualquer curso a partir de 2019 ou cursando até dezembro de 2022.

Inglês avançado.

Disponibilidade para trabalhar em São Paulo.

Disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia/30 horas semanais (estagiários) ou 8 horas por dia/40 horas semanais (associates).

Se estrangeiro, é necessário ter visto para trabalhar no Brasil.

Agenda:

Prazo de inscrição: 21/7 a 15/8

Inscrição pelo site https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/strategy&

Prova on-line: 19/8 e 20/8.

1º Round de entrevistas: 30/8 a 1/9.

Entrevista final: 8/9 e 9/9.

Processo admissional: setembro.

Início na Strategy&: outubro.

