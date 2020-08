Mais de 460 professores de sete estados serão capacitados à distância pelo IEE, de Ana Moser

Há sete anos o projeto Formação Continuada de Professores das Redes Públicas vem formando professores e gestores educacionais de todo o País com a metodologia do esporte educacional. O projeto tem como principal objetivo qualificar e ampliar o acesso de crianças e jovens ao esporte e cultura de movimento dentro e fora da escola. Originalmente realizado com capacitações e atividades presenciais, o Formação Continuada de Professores desenvolveu uma plataforma online de ensino à distância para se adaptar ao tempo em que vivemos, com a pandemia do COVID-19, e não deixar de levar conteúdo de qualidade para os participantes do projeto.

Neste novo formato, agora em EaD, 465 professores e gestores escolares dos municípios de Aracati (CE), Jacobina (BA), Nova Iguaçu (GO), Sorriso (MT), Porto Nacional (TO), Guaíba (RS) e Pindamonhangaba (SP) continuarão a ter acesso a conteúdos e metodologias relacionados com os temas Pedagogia do Esporte Educacional e Escolas Ativas.

“Os conteúdos previstos para a formação na plataforma EaD são os mesmos que tínhamos organizados e sistematizados para a proposta de capacitação presencial. Eles ganharam uma nova configuração e estão sendo desenvolvidos por meio de ferramentas como vídeo-aulas, fóruns virtuais, webinários e atividades de checagem”, conta Fabio D’Angelo, coordenador do IEE.

O curso está formatado em módulos, que serão apresentados ao longo de cerca de dois meses. Os participantes terão módulos de estudo e formação na temática “Pedagogia do Esporte Educacional” (Dimensões do esporte, Princípios do Esporte Educacional, Didática, Pedagogia do Jogo, Sistema PROTEGE, Planejamento pedagógico, Eventos de Esporte Educacional e Relato de experiência) e na temática “Escolas Ativas” (Conceito, Pilares de uma Escola Ativa, O Corpo na Escola, Educação Integral, Protagonismo Juvenil, Liderança, Gestão e Relato de experiência).

“Quando entramos em isolamento social, a nossa equipe técnica já estava trabalhando em um processo de migração de todo o conteúdo do projeto para uma plataforma EaD. Em abril e maio, enquanto estruturávamos esta plataforma, mantivemos a rede de participantes ativa com estratégias e atividades de capacitação à distância. Foram realizadas várias ações de formação via página do projeto no Facebook, além da disponibilização de material didático e encontros remotos por plataformas de videoconferência e lives”, explica Fabio.

“Eu realmente fiquei surpresa com a atitude do IEE e amei os encontros de formação remotos que realizamos, pois mostra dedicação, carinho e que os profissionais do Instituto são dedicados e amam o que fazem. Mesmo distante, não mediram esforços e continuam fazendo a diferença em minha vida”, fala a professora Maria de Fátima Lourenço Dias, de Porto Nacional.

A professora Clarinda Cavalcante de Oliveira, de Nova Iguaçu, se mostra ansiosa para o curso e para a volta das aulas presenciais. “Tenho certeza que quando voltar para a sala de aula eu vou olhar com mais carinho para a importância do movimento na escola. Estou amando essa formação, quando retomarmos a rotina as nossas aulas terão uma cara diferente”, afirma.

Confira o calendário das primeiras formações EAD do projeto de Formação Continuada de Professores da Rede Pública:



Sorriso (MT): 5 a 17 de agosto

Nova Iguaçu (RJ): 6 a 17 de agosto

Porto Nacional (TO): 3 a 21 de agosto

Jacobina (BA): até 14 de agosto

Aracati (CE): 5 a 17 de agosto

Pindamonhangaba (SP): até 20 de agosto

Guaíba (RS): 10 a 21 de agosto

Instituto Esporte & Educação

Sobre o Instituto Esporte & Educação – Criado em 2001 pela medalhista olímpica Ana Moser, o Instituto Esporte & Educação (IEE) já atendeu a 6 milhões de crianças e jovens e capacitou mais de 45 mil professores e educadores em todo o Brasil.

Dentre os parceiros do IEE estão Itaú, Rede, Mastercard, Petrobras, NIKE, Nestlé, EDP Renováveis, Instituto EDP, Banco BV, Reserva Votorantim, Bayer, Anhanguera, Unopar, Aché, Isa CTEEP, Mercado Livre, Motorola, Verde Asset Management, Novelis, Roche, WestRock, Grupo CCR, Bank Of America, Trench Rossi e Watanabe Advogados, Yamana Gold, Lundin Mining, CMPC, AES Tietê, Bloomberg, Mentos, Portocred Financeira, ValGroup, Penha, HSBC, Kinea e DrogaRaia.

