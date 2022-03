Avibras demite 400 trabalhadores em jacareí

A Avibras demitiu cerca de 400 trabalhadores da fábrica, localizada em Jacareí, nesta sexta-feira (18). A demissão em massa pegou todos de surpresa e ocorreu sem prévia negociação com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região.

Assim que soube dos cortes, dirigentes do Sindicato foram para a fábrica e protocolaram uma notificação extrajudicial à empresa, reivindicando uma reunião com a direção da Avibras com urgência, bem como a suspensão imediata de todas as demissões.

Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região

O Sindicato repudia a atitude da Avibras e está ao lado dos trabalhadores para reverter as demissões, uma vez que existem mecanismos para evitar desligamentos em massa.

Uma saída seria a adoção de layoff, como já ocorreu em outras fábricas da região, na General Motors, Caoa Chery e TI Automotive, ou a abertura de um PDV (Plano de Demissão Voluntária).

Avibras

A Avibras não tem motivos para realizar esses desligamentos, uma vez que teve um lucro bruto de R$ 350,59 milhões em 2020.

“É intolerável a atitude da direção da Avibras, que demitiu pais e mães de família de surpresa e de forma desumana. Por isso, nós convocamos todos os trabalhadores, dispensados ou da ativa, a lutar para fazer a reintegração dos demitidos. A empresa está com novos projetos e não tem justificativa para adotar esse posicionamento arbitrário e cruel”, afirma Weller Gonçalves, presidente do Sindicato.

A Avibras tinha um quadro de cerca de 1.800 trabalhadores.

