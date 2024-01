As melhores praias para conhecer com a família no litoral brasileiro

Com águas cristalinas e visual paradisíaco, praias espalhadas pelo país prometem encantar as famílias

Quem não gosta de se refrescar em um mar com águas cristalinas e aproveitar a tranquilidade de uma praia? Esse amor pela praia, natural do brasileiro, faz com que reservar um hotel all inclusive em Trancoso, na Bahia, seja uma ótima ideia para quem quer aproveitar as férias ao lado da família para relaxar e se divertir.

No entanto, existem muitos outros locais no Brasil para conhecer que são verdadeiros paraísos à beira-mar. Conheça alguns dos principais deles no texto a seguir.

Praia do Forte, Mata de São João (BA)

A Praia do Forte é um belíssimo recanto do litoral brasileiro, localizado a 50 km de Salvador com 12 km de extensão. Por ter a natureza preservada, esse encantador lugar permite que os visitantes encontrem tartarugas e baleias jubarte em seu habitat natural — uma oportunidade perfeita de ensinar aos filhos a importância de preservar o meio ambiente, sobretudo com a presença do Projeto Tamar na praia.

Há ainda a Praia do Forte, que possui várias lojinhas e restaurantes rústicos que tornam o passeio ainda mais charmoso. O trânsito local não permite carros, o que torna esse lugar ainda mais tranquilo, ideal para uma boa caminhada.

Praia de Juquehy, São Sebastião (SP)

Uma praia que tem conquistado o coração dos paulistas no litoral é a animada Praia de Juquehy, que fica em São Sebastião. Movimentada, ela conta com uma ótima infraestrutura, estando rodeada por quiosques, restaurantes e pousadas elegantes.

A praia fica em uma região residencial repleta de condomínios, tendo mais de 3 km de faixa de areia compacta. Por ter um mar muito tranquilo, essa é uma ótima praia para levar as crianças para se divertirem. O canto direito da praia é mais indicado para quem quer praticar algumas manobras de surfe, com o mar um pouco mais agitado. Já no canto esquerdo, onde há encontro com o rio, a sensação é de estar se refrescando em uma piscina.

Praia do Mutá, Porto Seguro (BA)

Bahia é sinônimo de belas praias e é claro que ela teria um bom destino para as famílias. Porto Seguro é uma queridinha do litoral brasileiro, e por lá há a Praia de Mutá, que se destaca por ter águas calmas, o que a torna um belo atrativo para famílias com crianças pequenas.

Além do ambiente tranquilo, Mutá tem ainda uma ótima infraestrutura. Ela divide sua faixa de areia com a praia Coroa Vermelha, que fica em Santa Cruz Cabrália. Pelo fato de as duas serem muito bonitas, vale a pena transitar entre elas durante a estadia.

Praia de Pajuçara, Maceió (AL)

Uma das principais e mais movimentadas praias de Maceió, capital de Alagoas, é a de Pajuçara. Agitada, ela reúne pessoas de todas as idades, oferecendo conforto e programação para todos os estilos. Um diferencial é que ela é ponto de partida para excursões em lindas piscinas naturais, que ficam a cerca de 2 km do litoral e são um passeio conhecido para quem visita a cidade.

Outra vantagem da Praia de Pajuçara é a sua bela infraestrutura. Por causa da localização, ela conta com ótimos restaurantes e hotéis confortáveis nas proximidades. Dessa forma, não é preciso gastar muito tempo para ir ou voltar da praia ou para encontrar um bom lugar para comer durante o dia.

Porto de Galinhas (PE)

Quando o assunto é viajar para a praia, poucos lugares são mais indicados do que Porto de Galinhas, no litoral pernambucano. E não é por menos: são 4 km de praias com areia fina e branca, águas mornas e transparentes e coqueirais paradisíacos. Isso sem contar as piscinas naturais, que tornam essa localização ainda mais paradisíaca.

Esse lugar é ainda mais atrativo para as famílias pelo fato da cidade contar com uma ótima oferta hoteleira. Hotéis, resorts e pousadas diversas contam com uma programação robusta, havendo atividades para adultos e crianças se divertirem e poderem aproveitar com tranquilidade durante o passeio.

Praia dos Anjos, Arraial do Cabo (RJ)

O litoral carioca não poderia ficar de fora de uma lista como esta. Entre as várias praias do estado, uma que as famílias mais irão apreciar é a Praia dos Anjos, a 1 km do centro de Arraial do Cabo, situada na Enseada dos Anjos. Com águas claras e mornas, ela tem a vista paradisíaca que todos sonham em usufruir ao visitar a praia.

Ela fica à esquerda do Morro do Pontal do Atalaia, sendo que um dos charmes da praia é a sua marina repleta de barcos. Além da Praia dos Anjos, os turistas podem aproveitar para conhecer outras belas praias da cidade, como a Praia do Farol, que tem areia branca e águas cristalinas.

Imagem de Buenas Dicas buenasdicas por Pixabay