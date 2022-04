Anderson Farias assume cargo de prefeito em cerimônia na Câmara

Solenidade foi restrita a vereadores, funcionários da Câmara e Prefeitura

O vice-prefeito Anderson Farias Ferreira (PSD) assumiu o cargo de prefeito de São José dos Campos em cerimônia realizada pela Câmara na manhã desta sexta-feira (1).

A solenidade de posse contou com a presença de Felicio Ramuth, que renunciou ao mandato em atendimento à lei eleitoral. Na quinta-feira (31), a Câmara foi comunicada oficialmente sobre a desincompatibilização.

Presidida pelo vereador Robertinho da Padaria (Cidadania), o evento foi acompanhado pelos vereadores Fernando Petiti (MDB), Júnior da Farmácia (União), Juvenil Silvério (PSDB), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PTB), Milton Vieira Filho (Republicanos), Roberto Chagas (PL), Roberto do Eleven (PSDB) e Zé Luís (PSD).

A cerimônia foi restrita a funcionários da Câmara e da Prefeitura e contou com a presença de Vanessa Piovesan Ramuth e Sheila Cristina Thomaz Ferreira.

Anderson Farias entregou as declarações de desincompatibilização, de bens e da abdicação ao direito do sigilo bancário; fez o juramento e assinou termo de posse, conforme determina a Lei Orgânica do Município.

Ao se pronunciar, o prefeito empossado disse que dará continuidade à gestão e aos compromissos assumidos pelo governo. Felicio Ramuth destacou que esteve à frente da prefeitura por 5 anos, dois meses e 29 dias. “Foi uma oportunidade única ser prefeito de uma cidade como a nossa”, afirmou.

O presidente da Câmara, Robertinho da Padaria (Cidadania), afirmou que o ex-prefeito deixa um legado e destacou a responsabilidade da Câmara nas decisões que influenciam a vida da cidade.

