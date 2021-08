NOTA DE ESCLARECIMENTO- Câmara Municipal de São José dos Campos reforça protocolos de segurança de combate à Covid-19

A Câmara Municipal de São José dos Campos esclarece que recebeu nesta semana a visita de uma equipe da Vigilância Epidemiológica, após alguns vereadores e funcionários testarem positivo para a Covid-19. Todas as recomendações feitas pelo órgão estão sendo seguidas para que a casa legislativa possa continuar funcionando sem afetar o trabalho.

Covid-19

Todos os servidores serão testados até o final desta sexta-feira (20) e os cuidados foram reforçados. Somente funcionários e vereadores podem entrar no prédio e a circulação simultânea está ainda mais restrita com o aumento do número de pessoas em home office. As sessões plenárias continuam acontecendo às 16h, apenas com equipes essenciais no plenário. A proibição de pessoas na galeria, bem como da imprensa também está mantida.

Câmara Municipal de São José dos Campos

Desde o início da pandemia, a Câmara segue rigorosamente todos os cuidados para a não disseminação do vírus e reforça o compromisso com a saúde dos funcionários e vereadores. É feita a sanitização em todas as salas diariamente após o expediente; totens de álcool em gel estão espalhados pelo prédio; o uso da máscara é obrigatório e o distanciamento social é respeitado.

Continuamos zelando pela saúde dos servidores, vereadores e também da nossa população e temos esperança de que logo tudo isso irá passar.